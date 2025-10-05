október 5., vasárnap

Aurél névnap

Siker

1 órája

Hidegfront és hatalmas fogás: ekkora pontyot fogtak ebben a dunántúli tóban!

Címkék#Szulman József#eredmények#Kaposvári Sporthorgász Egyesület

Harsányi Miklós

Szulman József sem maradhat a héten 15 kg feletti ponty nélkül – számolt be közösségi oldalán a Kaposvári Sporthorgász Egyesület. – Józsi szokásához híven kihasználta a hidegfrontot és ellátogatott a partra, amelynek eredménye a képen látható, már előzőleg jelölt 15 kg feletti tükörponty lett.

Szulman József sem maradhat a héten 15 kg feletti ponty nélkül
Fotó: Deseda Horgászparadicsom

A jelölt halak adatbázisa: https://deseda.fogasok.hu/index.php

 

 

