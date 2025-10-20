Hihetetlen, mennyi sofőr bukott a rendőrségi razzián Siófoknál

A rendőrök október 18-án Siófok és vonzáskörzete forgalmát ellenőrizték fokozottan. A szabályszegők hatékonyabb kiszűrése érdekében az egyenruhások nemcsak civil autókkal, hanem drónokkal is ellenőrizték a közlekedésbiztonság tekintetében legkritikusabb pontokat, valamint finn módszerrel is szondáztattak.

A járőrök 764 gépjárművezetőt ellenőriztek, közülük egy sofőrnél sem merült fel az ittasság gyanúja

– tájékoztatott hétfőn a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság. – A rendőröknek emellett sebességtúllépés, biztonsági öv használatának hiánya, irányváltoztatás szabályainak megsértése, valamint vezetés közben kézben tartott mobiltelefon használat miatt összesen 58 esetben kellett intézkedniük.

Az ellenőrzést nyolc járőrautó, két civil gépkocsi, sebességmérő berendezés és két drón segítette.