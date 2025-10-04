Balatonfenyves
1 órája
Hatékony segítség a balatoni fiataloknak
Az önkormányzat – együttműködve a Kulturális és Innovációs Minisztériummal – kiírja 2026-ra a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok, illetve felsőoktatásban már résztvevő hallgatók számára a 2025/2026. tanév második, illetve a 2026/2027. tanév első félévére vonatkozóan. A pályázat teljes anyaga a község honlapjáról tölthető le.
