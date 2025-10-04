október 4., szombat

Szántód

1 órája

Újabb eredményes telepítés a Balatonon

Címkék#Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt#halastavak#Szántód-rév#móló

Harsányi Miklós

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. dolgozói pénteken 8500 db egy nyaras menyhalat telepítettek a Szántód-rév kikötőben. A menyhalakat halas kosarakba szákolva, majd azok segítségével a móló két oldalára öntve engedték szabadon a helyi horgászok jelenlétében.  A haltelepítéseket hétfőn folytatják, amikor is az irmapusztai halastavakon kezdődik meg az őszi lehalászat.

 

