Újabb eredményes telepítés a Balatonon

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. dolgozói pénteken 8500 db egy nyaras menyhalat telepítettek a Szántód-rév kikötőben. A menyhalakat halas kosarakba szákolva, majd azok segítségével a móló két oldalára öntve engedték szabadon a helyi horgászok jelenlétében. A haltelepítéseket hétfőn folytatják, amikor is az irmapusztai halastavakon kezdődik meg az őszi lehalászat.