Somogyjád

2 órája

Különdíjat kapott a somogyi diáklány

Harsányi Miklós

Sárospatakon gyűltek össze szombaton a japán kultúra és az anime rajongói. Az előzetesen meghirdetett Manga rajzpályázatra több száz alkotás érkezett, a jelentkezők kedvenc karakterüket jeleníthették meg vagy saját hőst alkothattak. Albert-Laki Csepke, a somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola  osztályos tanulója is készített pályaművet, a zsűri a legkiemelkedőbb 18 alkotás közé művét kiválasztotta, s különdíjat vehetett át. 

 

