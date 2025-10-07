Különdíjat kapott a somogyi diáklány

Sárospatakon gyűltek össze szombaton a japán kultúra és az anime rajongói. Az előzetesen meghirdetett Manga rajzpályázatra több száz alkotás érkezett, a jelentkezők kedvenc karakterüket jeleníthették meg vagy saját hőst alkothattak. Albert-Laki Csepke, a somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola osztályos tanulója is készített pályaművet, a zsűri a legkiemelkedőbb 18 alkotás közé művét kiválasztotta, s különdíjat vehetett át.