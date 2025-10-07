Tab
51 perce
Öt feladatot kapnak az olvasók
Játék a népmesékkel címmel hirdették meg a legújabb könyvtári programot, mely hétfőtől péntekig tart. Az érdeklődők öt feladatot találnak az intézmény közösségi oldalán, a megfejtést a megadott e-mail címre lehet beküldeni, s a résztvevők jutalomban részesülnek. Az Országos Könyvtári Napok alkalmából szervezik meg a programot.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre