Öt feladatot kapnak az olvasók

Játék a népmesékkel címmel hirdették meg a legújabb könyvtári programot, mely hétfőtől péntekig tart. Az érdeklődők öt feladatot találnak az intézmény közösségi oldalán, a megfejtést a megadott e-mail címre lehet beküldeni, s a résztvevők jutalomban részesülnek. Az Országos Könyvtári Napok alkalmából szervezik meg a programot.