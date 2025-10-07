október 7., kedd

Amália névnap

Balaton

48 perce

Hétfőtől újra változott a kompmenetrend

Harsányi Miklós

Szántód Október 6-tól változott a kompmenetrend, Szántódrévből 7.00 és 19.00 óra között, Tihanyrévből 7.15 és 19.15 perc között, hétköznap és hétvégén is 30 percenként indulnak kompjáratok. A hajók egész évben üzemelnek. A kompjáratokat – a forgalom függvényében– a menetrend felfüggesztésével sűrítik! 

  

 

