Itt csúszdázott 900 kiló hal a Balatonba

A Balatoni Halgazdálkodási Zrt. dolgozói két helyszínen összesen 563 kg kétnyaras kősüllőt és négy fuvarral 8 140 kg háromnyaras pontyot telepítettek a Balatonba. A pontytelepítésekkel együtt idén 139 236 kg-ot teljesítettek a 300.000 kg-os éves telepítési kötelezettségükből. A fennmaradó mennyiséget decemberig juttatják a tóba. A kősüllőket Balatonfüreden, a Kékszalag Port-ban és Tihanyban a BLKI kikötőben, a pontyokat a balatonlellei kikötőben telepítették a Balatonba a helyi horgászok jelenlétében.