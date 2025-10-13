Itt csúszdázott 900 kiló hal a Balatonba

október 13., hétfő

A Balatoni Halgazdálkodási Zrt. dolgozói két helyszínen összesen 563 kg kétnyaras kősüllőt és négy fuvarral  8 140 kg háromnyaras pontyot telepítettek a Balatonba. A pontytelepítésekkel együtt idén 139 236 kg-ot teljesítettek a 300.000 kg-os éves telepítési kötelezettségükből. A fennmaradó mennyiséget decemberig juttatják a tóba. A kősüllőket Balatonfüreden, a Kékszalag Port-ban és Tihanyban a BLKI kikötőben, a pontyokat a balatonlellei kikötőben telepítették a Balatonba a helyi horgászok jelenlétében. 

 

