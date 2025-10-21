Haltelepítés
Öt és fél tonna ponty emelte meg hirtelen a Balaton vízszintjét
A Balatoni Halgazdálkodási Zrt. munkatársai a balatonlellei kikötőben két fuvarral 5600 kiló háromnyaras pontyot engedtek le a halszállító autók kádjairól. Ezzel együtt idén összesen 197 944 kilót teljesítettek a 300 ezer kilogrammos éves telepítési kötelezettségükből. A tógazdasági fogás függvényében Alsóörsön, Siófokon, Balatonszemesen és Tihanynál várható háromnyaras ponty és egynyaras süllőtelepítés.
