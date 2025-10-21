Élménydús bemutatót tartottak a taszári diákoknak

A Kaposvári Szakképzési Centrum (KSZC) és három intézménye közel 200 diáknak tartott pályaorientációs programot Fésűs Éva Általános Iskolában. Az alsó tagozatosok nyelvi és logikai játékokon, rejtvényeken, kirakókon és szakma-activityn keresztül ismerkedtek a különböző hivatásokkal, a 3–4. évfolyam diákjai a KSZC SzakmaVár programjában vehettek részt, a szabadulószobában csapatosan kellett megoldaniuk a feladatokat. A gyerekek számára a 3D-nyomtatás és a robotegér-irányítás most is maradandó élmény volt. A harmadikosok a Lamping József Technikum és Szakképző Iskola oktatóinak segítségével festősablonokkal készítettek egyedi táblaképeket.



