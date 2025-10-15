Nem kell tehetség – csak ez a módszer, és olyan leszel mint egy profi

Ez nem csupán egy szakma vagy hobbi, hanem egy életforma, amely növeli az önbizalmat, és segít kifejezni az egyéni érzéseket és gondolatokat. Az alkotás öröme nem korlátozódik a profi művészekre, mindenki számára elérhető, aki hajlandó nyitott szívvel és lélekkel közelíteni hozzá. Az inspiráló alkotói út bemutatása rámutat arra, hogy a kezdeti félelmek és bizonytalanságok természetes részei a fejlődésnek. A kitartás, a gyakorlás és megfelelő útmutatás segítségével bárki képes átlépni ezeket az akadályokat, és megtalálni saját hangját a művészet világában.

Hobbi, ami bárki számára elérhető

Létezik egy különleges módszer, a jobbagyféltekés rajzolás technikája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy bárki képes legyen realisztikus és szép alkotásokat létrehozni.

Gulyás Évi, a kaposvári Színpompa alkotó- és oktatóműhely vezetőjének története több mint egy egyszerű hobbi vagy szakma. Gyermekkorától fogva vonzotta a rajzolás, ám csak felnőttként találta meg benne igazán önmagát. A beszélgetés során kiderült, hogy a művészet iránti vonzalom nem egyetlen pillanat alatt született meg benne, hanem egy folyamat eredménye, amelyben a tanulás és a tanítás egyaránt szerepet kapott.

A művészethez vezető út

Évi a rajzolás szeretetét már gyermekkorában magába szívta, de akkor még nem tudta, hogy ez lesz a szenvedélye és hivatása. – Ez nem egyetlen pillanat volt nálam, hanem egy folyamat – emlékezett vissza. Kiemelte, hogy a rajzolásban rejlő önbizalom és öröm felnőttként vált számára igazán fontossá, amikor tanítványai arcán látta ugyanazt a boldogságot, amit ő is megélt.

Pályájának fordulópontja egy rajzolás kihívás volt, melyen egy női portrét lehetett online részvétellel megrajzolni. Rajza beküldése után jött egy e-mail a Valdor Art Iskolától, hogy szívesen látnának a mentorprogramjukban – mesélte, hozzátéve, hogy ő a személyes jelenléti oktatást részesíti előnyben. Később csatlakozott az Elit csoportjukhoz is, ahol mindössze húszan vannak az országból, itt azóta is folyamatosan tanul, képezi magát.

Pár hónap múlva jött a lehetőség, hogy a budapesti iskola szeretne más városokban is elérhetővé válni tanítványai számára. Évi elmondása szerint bátortalanul adta be jelentkezését és legnagyobb boldogságára kiválasztották és elvégezte a Valdor Art oktatóképzését. Így az országban ő lett az iskola első vidéken, saját vállalkozásként működő oktatója, amire nagyon jó érzéssel emlékszik azóta is vissza. Megalapította Kaposváron a Színpompa alkotóműhelyét, ahol azóta egy inspiráló légkörben fogadja tanítványait.