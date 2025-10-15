2 órája
Nem kell tehetség – csak ez a módszer, és olyan leszel mint egy profi
A művészet mindig is az önkifejezés, az alkotás és a kreativitás egyik legfontosabb eszköze volt. Nem csupán tehetség kérdése, hanem tanulható folyamat, amely bárki életét gazdagíthatja és új dimenziókat nyithat meg önmaga megismerésében, vagy egy új hobbi felfedezésében.
Ez nem csupán egy szakma vagy hobbi, hanem egy életforma, amely növeli az önbizalmat, és segít kifejezni az egyéni érzéseket és gondolatokat. Az alkotás öröme nem korlátozódik a profi művészekre, mindenki számára elérhető, aki hajlandó nyitott szívvel és lélekkel közelíteni hozzá. Az inspiráló alkotói út bemutatása rámutat arra, hogy a kezdeti félelmek és bizonytalanságok természetes részei a fejlődésnek. A kitartás, a gyakorlás és megfelelő útmutatás segítségével bárki képes átlépni ezeket az akadályokat, és megtalálni saját hangját a művészet világában.
Létezik egy különleges módszer, a jobbagyféltekés rajzolás technikája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy bárki képes legyen realisztikus és szép alkotásokat létrehozni.
Gulyás Évi, a kaposvári Színpompa alkotó- és oktatóműhely vezetőjének története több mint egy egyszerű hobbi vagy szakma. Gyermekkorától fogva vonzotta a rajzolás, ám csak felnőttként találta meg benne igazán önmagát. A beszélgetés során kiderült, hogy a művészet iránti vonzalom nem egyetlen pillanat alatt született meg benne, hanem egy folyamat eredménye, amelyben a tanulás és a tanítás egyaránt szerepet kapott.
A művészethez vezető út
Évi a rajzolás szeretetét már gyermekkorában magába szívta, de akkor még nem tudta, hogy ez lesz a szenvedélye és hivatása. – Ez nem egyetlen pillanat volt nálam, hanem egy folyamat – emlékezett vissza. Kiemelte, hogy a rajzolásban rejlő önbizalom és öröm felnőttként vált számára igazán fontossá, amikor tanítványai arcán látta ugyanazt a boldogságot, amit ő is megélt.
Pályájának fordulópontja egy rajzolás kihívás volt, melyen egy női portrét lehetett online részvétellel megrajzolni. Rajza beküldése után jött egy e-mail a Valdor Art Iskolától, hogy szívesen látnának a mentorprogramjukban – mesélte, hozzátéve, hogy ő a személyes jelenléti oktatást részesíti előnyben. Később csatlakozott az Elit csoportjukhoz is, ahol mindössze húszan vannak az országból, itt azóta is folyamatosan tanul, képezi magát.
Pár hónap múlva jött a lehetőség, hogy a budapesti iskola szeretne más városokban is elérhetővé válni tanítványai számára. Évi elmondása szerint bátortalanul adta be jelentkezését és legnagyobb boldogságára kiválasztották és elvégezte a Valdor Art oktatóképzését. Így az országban ő lett az iskola első vidéken, saját vállalkozásként működő oktatója, amire nagyon jó érzéssel emlékszik azóta is vissza. Megalapította Kaposváron a Színpompa alkotóműhelyét, ahol azóta egy inspiráló légkörben fogadja tanítványait.
Az egykori ingatlanközvetítőből művészoktatóvá váló Évi bevallotta, hogy eleinte félt, nem volt kellő önbizalma.
– A tanítványaimon is látom ezt a bizonytalanságot, sokan azt hiszik magukról, hogy nem tudnak rajzolni – mondta, majd megnyugtatott mindenkit: ő is így állt hozzá annak idején, ezért megérti a kishitűséget, amit inkább a felnőtteknél tapasztal. Ez a képesség azonban tanulható, nem kell hozzá különleges tehetség vagy kiváló kézügyesség.
–Volt, hogy a saját anyukám sem mert eljönni hozzám sokáig rajztanfolyamra, mert nem hitt önmagában – tette hozzá. Azóta anyukája és több rokona, ismerőse is oszlopos tagja már a festőszakköröknek és élményfestéseknek, ami a rajzolás után teljesen rabul ejtette őket is.
A jobb agyféltekés rajzolás és a tanítás művészete
– Betty Edwards módszerét és a Valdor Art Iskola oktatójaként az ő jól kidolgozott tematikájukat alkalmazom, amely segít átlépni a korlátozó hitrendszereket és megmutatja, hogyan kell figyelni a részletekre, formákra és tónusokra – magyarázta. A tanfolyamok nem egynapos események, hanem alaposan felépített, legalább háromnapos intenzív képzések, amelyek során a résztvevők valódi tudást szereznek.
Gyerekeknek pedig a tanév közben zajló rajzszakkörök mellett nyári alkotótáborokat is szervez, ahol játékosan, mégis hatékonyan sajátíthatják el a rajzolás és festés alapjait.
Hobbi fejlesztése: hatékony technikák és új lehetőségek
- Kiderült, hogy Évi nemcsak grafitceruzával oktat, hanem a pasztellkréták és szénceruzák, valamint az akrilfesték használatát is tanítja. Ősszel pedig az akvarellfestészet rejtelmeibe is belevágott, hogy még szélesebb körben tudja segíteni tanítványait.
– A festés királynőjének az olajfestéket tartják, amely ugyan lassabban szárad, de csodálatos színek és átmenetek létrehozására alkalmas – emelte ki. Az akrilfestéket pedig kezdőknek is ajánlja az egyszerűbb használata és gyors száradása miatt, így az elkészült festményt tanítványai azonnal hazavihetik.