október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megfigyelés

1 órája

Nézz, nézz az ég felé, méghozzá ma nem sokkal éjfél előtt

Címkék#Hold#ég#Jupiter#közelség#égitest

A következő napokban érdemes lesz az eget kémlelni. Október 13-ról 14-re virradó éjszaka a Hold és a Jupiter különösen látványos együttállást alkot az Ikrek csillagképben. A két égitest az éjszaka második felében kel, és a hajnali órákig együtt ragyognak a keleti égbolton.

Lugosi Laura

A Hold ekkor utolsó negyed fázisban lesz, vagyis félig megvilágítva látszik majd, felszínének mintegy 47 százaléka. A távcsöves megfigyelők számára ez a leglátványosabb időszak: a kráterek és hegyvonulatok árnyékai ilyenkor különösen kontrasztosak. Közelében, alig hat fokkal jobbra és kissé alatta ragyog majd a Jupiter, a Naprendszer legnagyobb bolygója, amely ezekben a hetekben hajnalban látható legfényesebben. Szabad szemmel is könnyen felismerhető: a Hold után az égbolt egyik legfényesebb pontja lesz. A távolság a két égitest között a kinyújtott ököl szélességének kicsit több mint a fele lesz – ez egy látványos, de optikai csalódáson alapuló közelség, hiszen a Hold tőlünk mintegy 378 000 kilométerre, a Jupiter pedig több mint 770 millió kilométerre található.

Ilyen lesz a Hold és a Jupiter közelsége
Ilyen lesz a Hold és a Jupiter közelsége 
Forrás: Created in Canva Pro by Daisy Dobrijevic

Mikor és hogy kémleljünk a Holdat és a Jupitert? 

A jelenség Magyarországról is jól megfigyelhető, ha az időjárás engedi. A jelenség kapcsán Schmall Rafaelt, amatőr csillagászt is megkérdeztük, hogyan érdemes Somogy vármegyéből megfigyelni az együttállást. Elmondta, hogy a Hold ma éjjel 22:56-kor kel, a Jupitert a Holdtól jobbra, lentebb lehet majd látni, egy fényes, csillagszerű pontként, ami sokaknak megtévesztő lehet, mert első pillantásra a Vénuszra (esthajnalcsillagra) emlékeztet. Kiemelte, hogy aki korán kel, az reggel előtt is gyönyörködhet a látványban, bár akkorra a Hold már kissé távolabb lesz a Jupitertől, így éjfél után már érdemes felpillantani az égboltra, akkor már látványos lehet. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu