Nézz, nézz az ég felé, méghozzá ma nem sokkal éjfél előtt

A Hold ekkor utolsó negyed fázisban lesz, vagyis félig megvilágítva látszik majd, felszínének mintegy 47 százaléka. A távcsöves megfigyelők számára ez a leglátványosabb időszak: a kráterek és hegyvonulatok árnyékai ilyenkor különösen kontrasztosak. Közelében, alig hat fokkal jobbra és kissé alatta ragyog majd a Jupiter, a Naprendszer legnagyobb bolygója, amely ezekben a hetekben hajnalban látható legfényesebben. Szabad szemmel is könnyen felismerhető: a Hold után az égbolt egyik legfényesebb pontja lesz. A távolság a két égitest között a kinyújtott ököl szélességének kicsit több mint a fele lesz – ez egy látványos, de optikai csalódáson alapuló közelség, hiszen a Hold tőlünk mintegy 378 000 kilométerre, a Jupiter pedig több mint 770 millió kilométerre található.

Ilyen lesz a Hold és a Jupiter közelsége

Forrás: Created in Canva Pro by Daisy Dobrijevic

Mikor és hogy kémleljünk a Holdat és a Jupitert?

A jelenség Magyarországról is jól megfigyelhető, ha az időjárás engedi. A jelenség kapcsán Schmall Rafaelt, amatőr csillagászt is megkérdeztük, hogyan érdemes Somogy vármegyéből megfigyelni az együttállást. Elmondta, hogy a Hold ma éjjel 22:56-kor kel, a Jupitert a Holdtól jobbra, lentebb lehet majd látni, egy fényes, csillagszerű pontként, ami sokaknak megtévesztő lehet, mert első pillantásra a Vénuszra (esthajnalcsillagra) emlékeztet. Kiemelte, hogy aki korán kel, az reggel előtt is gyönyörködhet a látványban, bár akkorra a Hold már kissé távolabb lesz a Jupitertől, így éjfél után már érdemes felpillantani az égboltra, akkor már látványos lehet.