Egy hónap után találtak holttestet a kaposvári belvárosban, nincs aki takarítson

Címkék#holttest#bodegában#kaposvári belváros

Az áldatlan helyzetre egy lakó hívta fel a figyelmünket. Egy hónap után találtak holttestet a kaposvári belvárosban, és nincs aki takarítson.

Kovács Gábor László
Egy hónap után találtak holttestet a kaposvári belvárosban, nincs aki takarítson

Még tavasszal halt meg az a középkorú férfi, akinek holttestét egy hónap múlva találták meg a kaposvári belvárosban. Egy ott lakó nyugdíjas számolt be az esetről szerkesztőségünknek, megoldást keresve. Ezen kívül azt is sérelmezi, hogy egy szomszéd levágta a ciprusait az udvarban.

A holttest után áldatlan állapotok maradtak
A holttest után áldatlan állapotok maradtak
Fotó: Muzslay Péter

 

A holttest után nem takarítottak

A közös udvarban egy 11 négyzetméteres bodegában élt az elhunyt férfi, akinek a holtteste egy hónapon át hevert az ágyon, amíg elvitték a halottszállítók. Azonban a nyitott épületbe azóta bejárnak a macskák és az egerek, emiatt az idős nő fél a fertőzésveszélytől, ezért megpróbált volna rendet tenni, de nem tudott. 

Rengeteg szemét halmozódott fel
Rengeteg szemét halmozódott fel
Fotó: Muzslay Péter

– Az elhunyt férfi örököse a testvére, aki a melléképületet is örökölte – magyarázta a lakó. – Csakhogy az örökös nem megy be az önkormányzatra a hagyatéki leltárt felvenni. Január 15-e óta kérhetnék kizárólagosságot a területre, de mivel a testvére nem intézkedik, nem indították meg a hagyatéki eljárást, és ennek hiányában bírósághoz sem fordulhatok. Az ügyintéző szerint nem kötelezhető az örökös arra, hogy felvegye a hagyatéki leltárt. Tanácsot kértem a jegyzőségtől, ott egy takarítócéget ajánlottak, de így a saját költségemre kellene kitakarítani az épületet, holott nem az enyém. 

A megcsonkított ciprusok egy másik ügy  

Az idős hölgynek egy másik problémája is van: egy kerítéssel elzárt területen két leylandi ciprust nevelt, de ezeket megcsonkította a szomszéd, akinek a közös udvarban tulajdona nincs, csak egy garázsa, ahová bejár. Az idős nő állítása szerint a annak ellenére letört, majd levágott egy vastag ágat, hogy a kocsival el tudott volna menni mellette. A hölgy hiába szólt, sőt veszekedett vele, ez nem segített. A lakó sérelmezi, hogy az eltávolított ágak intimitást biztosítottak neki, mert nem lehetett belátni a lakásába, emellett azon is felháborodott, hogy a férfi a gyönyörű növényeket tönkretette. Szerinte ehhez nem volt joga az autósnak.   

Fotó: Muzslay Péter

   

Fotó: Muzslay Péter

 

A kaposvári ügyvéd tanácsai

Az az lényeges, hogy a közös udvarban tulajdonostárs-e az a nyugdíjas hölgy, esetleg osztatlan közös tulajdona van, mert akkor el tud járni, de csupán szomszédként nem sok lehetősége van lépni, felelte érdeklődésünkre Miklós Endre, kaposvári ügyvéd. Azt tanácsolta, hogy a melléképületbe szabadon ki-bejáró macskák és egerek miatt jelentsen egészségügyi veszélyhelyzetet a népegészségügyi szervnél, onnan a kijönnek majd a szakértők, és megállapíthatják, hogy valóban fennáll-e a veszély, és abban esetben elrendelhetnek kényszertakarítást. A leylandi ciprusok azonban a zárt udvarban a hölgy tulajdonát képezik, ezért ha megrongálták a növényeit, kérheti a kára megtérítését is.     

 

