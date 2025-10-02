október 2., csütörtök

Hoppá, 181 ezer forint egy pontyért!

Bírságok és eltiltás: újabb szabálysértési ügyekről számolt be a Balatoni Halgazdálkodási (BH) Zrt.

Harsányi Miklós

– A Somogy Vármegyei Halgazdálkodási Hatóság 181.875 Ft halvédelmi bírsággal, valamint 18 hónapos horgászattól való eltiltással sújtott egy  öreglaki lakost, aki augusztus negyedikén a Keleti-Bozót-csatornán engedély nélkül általános horgászati tilalomban horgászott, s megtartott egy méreten aluli (25 cm) pontyot – derült ki a BH Zrt. tájékoztatójából. 

A 65 ezer forint bírságon felül 12 hónapig nem horgászhat az a kaposvári személy, augusztus 16-án Balatonboglár térségében engedély nélkül horgászott. Őt is a somogyi hatóság büntette meg. A BH Zrt. szerdai beszámolójából kiderült: a Fejér Vármegyei Halgazdálkodási Hatóság egy váli lakost ugyancsak 65 ezer forint halvédelmi bírsággal sújtott, s három hónapos eltiltást is kapott. Az illető - engedély nélkül - szintén  Balatonboglár térségében horgászott. 

 

