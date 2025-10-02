október 2., csütörtök

Csalássorozat

Hoppá, bűncselekmény lett az online mosószerbizniszből!

Címkék#Komárom-Esztergom vármegye#iparjogvédelmi#pénzügyőr

A NAV pénzügyőrei több mint 500 liter hamis tisztítószert foglaltak le egy családi ház garázsában.

Harsányi Miklós
– Egyszerű próbavásárlásból többszörös jogsértés lett: a NAV Komárom-Esztergom vármegye adóellenőrei egy közösségi online térben találtak egy értékesítőt, aki különféle márkajelzésű (Ariel, Jar, Lenor) tisztítószereket kínált eladásra közölte csütörtökön az adóhatóság. – A revizorok megrendelték, kifizették és személyesen át is vették a termékeket – de sem számlát, sem nyugtát nem kaptak.

Miután felfedték kilétüket, értesítették a pénzügyőröket, akik az értékesítőt egészen hazáig kísérték. Kiderült, hogy 515 liter mosó- és tisztítószer várt még eladásra. 

A pénzügyőrök a közel egymillió forint értékű termékeket lefoglalták, majd iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt eljárást indítottak. Az elkövetőnek a nyugta- és számlaadási kötelezettség miatt is felelnie kell, amiért akár milliós bírságra is számíthat.

 

