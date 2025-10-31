Helyi közélet
2 órája
Hoppá: szombaton újra változik a benzin és a gázolaj ára!
– November első napján csökkenést tapasztalhatunk a kutak nagykereskedelmi áraiban – tájékoztatott pénteken a holtankoljak.hu. – Ez érinti a benzin és a gázolajat is. Előbbi bruttó 3, utóbbi bruttó 4 forinttal kerül kevesebbe holnaptól.
Október 31-én az átlagárak a következők: 95-ös benzin: 580 Ft/liter, gázolaj: 587 Ft/liter.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre