Hoppá: szombaton újra változik a benzin és a gázolaj ára!

Harsányi Miklós
Hoppá: szombaton újra változik a benzin és a gázolaj ára!

– November első napján csökkenést tapasztalhatunk a kutak nagykereskedelmi áraiban – tájékoztatott pénteken a holtankoljak.hu. – Ez érinti a benzin és a gázolajat is. Előbbi bruttó 3, utóbbi bruttó 4 forinttal kerül kevesebbe holnaptól.

Október 31-én az átlagárak a következők: 95-ös benzin: 580 Ft/liter, gázolaj: 587 Ft/liter.

 

