Egy korszak omladozó emlékei a Balaton partján – egy tábor a hordós kerti zuhannyal

A hordós kerti zuhany a balatoni táborok jellegzetes kelléke volt: egyszerű fémtartály, amely a nyári nap melegében felforrósodott vízzel frissítette fel a gyerekeket és felnőtteket. Az egyik ilyen zuhany maradványát Yvette Urbex fotós örökítette meg egy egykori MÁV üdülő területén, amelyet évtizedekig használtak a balatoni nyaralók.

Hordós kerti zuhany az egykori balatoni táborban – már csak az idősebbek emlékeznek az ilyen építményekre

Fotó: Yvette Urbex

Nosztalgikus világ maradványai az urbex fotókon

Gyümölcsleves, pulykasült párolt káposztával, tört burgonyával és fánk – ezt kínálták ebédre 1997-ben ugyanitt. Az étlap egy megsárgult papírlapon maradt fenn az elhagyott konyha pultján, és ma már kordokumentumként idézi fel a balatoni nyarak hangulatát. A fotós beszámolója szerint a telken kilenc épület állt, amelyeket az 1970-es és 1980-as években emeltek. A MÁV üdülő a ’90-es években még működött, az étlap tanúsága szerint a konyha bőséges és változatos fogásokat kínált a táborozóknak.

Azóta már le lebontották a MÁV egykori balatoni üdülőhelyét

Fotó: Yvette Urbex

A hordós kerti zuhany egy letűnt kor emléke a Balaton partjáról

A kétezres évekre azonban az épületek már nem feleltek meg a kor elvárásainak. Az üdülőt bezárták, majd több mint egy évtizedig magára hagyták. A falak repedezni kezdtek, a berendezés tönkrement, a természet pedig lassan visszahódította a területet. Végül a MÁV értékesítette az ingatlant, az egykori üdülőkomplexumot lebontották, és a helyén új épületek emelkedtek. Ami a régi táborból megmaradt, azt Yvette Urbex fotói őrzik: az elhagyott szobák mellett a hordós kerti zuhanyról is van egy képünk, ami egy letűnt korszak emlékműve. És amelyhez ma is sokan kötik első balatoni táborélményüket.

