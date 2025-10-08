33 perce
Fogd-meg, ereszd meg!– sok a szemetelő horgász, de hova tegye a hulladékot, ha nincs kihelyezve gyűjtő?
A természetben járni vagy éppen nagyokat vadászni sokak számára kedves foglalatosság. A horgász, a túrázó, de még a vadász is fontos, hogy figyeljen arra, mit hagy maga után, ha arra jár.
Horgászok, túrázók szemete ékesíti a természet kincseit
Fotó: Ránics István
Önkéntességből legalább példások vagyunk, de hogy a szemetünk eltakarításából élen járnánk, az már közel sem igaz. Babócsán megelégelték, hogy a legszebb természeti kincsek megteltek szeméttel, egy maréknyi önkéntes vetett véget a rumlinak. Na de hova is kerülhetne a szemét, ha nincs kihelyezve sehol egy hulladékgyűjtő? Horgászok és túrázók mérgelődnek, kinek a felelőssége a kukák kihelyezése?
Horgász a pácban – szemét mindenütt, ebből baj lesz
Szegény horgászt még az ág is húzza, de ha éppen nem az, akkor a szemeteszsák, amit cipel haza egy jó kis fogás után. Van ugyanis olyan horgász, aki példás magatartással minden szemet eltakarít maga után, mások pedig nem. Vagy ha meg is tenné nem tudja, hiszen a horgászatra kijelölt helyek mellett olyan ritka a hulladékgyűjtő, mint a fehér holló.
– Jó magam 8 éve dolgozom halőrként, de gyerek korom óta a horgászat és a Dráva szerelmese vagyok. Egy zöld terület kezeléssel foglalkozó vállalkozást vezetek itt Babócsán és környékén, sokszor járom, mind a holtágat, mind pedig a falu természeti csodáit. Szomorúan tapasztaltam, hogy nagyon sok a szemét mindenfelé, ahogy a holtágnál, úgy más területeken is. Mint például a babócsai Erzsébet szigetnél. Így tehát szerveztem egy hulladékgyűjtési önkéntes programot, melynek célja a sziget megtisztítása volt – mondta el Ránics Zsolt, a RÁBE Zöldker vezetője.
- Az Erzsébet sziget környékén rengeteg volt a szemét. István beszámolója szerint rengeteg nejlon zacskó, visszaváltható üveg, vagy éppen etetőanyag csomagolása volt minden felé eldobálva a területen. – Én nem mondom, hogy mindent a horgászok csinálnak, hiszen most sem a holtágon voltunk. Viszont valahogy az is idekerült. A túrázók, a horgászok nem mindig figyelnek arra, hogy eltakarítsák maguk után a szemetet. Én mindig azt mondom, amit az ember kihoz magával, azt vigye is haza – tette hozzá a gyűjtés szervezője.
A szombat délelőtti órákban 14 kukás zsáknyi szemet gyűjtött össze István és csapta, akik sajnos éppen csak egy maréknyi emberből álltak. – Sajnos nem sokan vettek részt a szemét szedésben, de így is megoldottuk – mondta el a halőr.
Kidobná, de hova?
Azért ebben a sztoriban is van egy kis kurbli. István történet hallgatva – s jó pár horgászt és halőrt ismerve – felmerül a kérdés: na de miért nem dobják a szemetesbe? Jön is gyorsan a válasz: mert nincs. Az említett holtág és az Erzsébet sziget is mind a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozik, akik pedig nem helyeznek ki ilyen hulladéktárolókat.
Az érv egyébként valahol érthető. – A hulladékgyűjtők kihelyezésére azért nem megoldás, mert az erdők és mezők állatai azt valószínűleg mind szétszaggatnák, kitépnék és kiborítanák. Volt rá példa korábban, hogy voltak kihelyezve ilyen hulladékgyűjtők, de sajnos a legtöbbször mindenféle dolog bele volt dobálva, szinte már folyt ki belőle a szemét, annyira tele voltak – mesélte Ránics István az önkéntes hulladékgyűjtés kezdeményezője.
István szerint a horgászokat is meg lehet érteni. Megveszik a drága engedélyeket és még csak egy szemetes sincs kint, vagy éppen a stéghez nem lehet lejutni, akkora a dzsumbuj. – Ez az egész helyzet kicsit olyan fogd-meg, ereszd meg. Igazságot nem lehet tenni, így talán a legjobb, amit tenni tudunk, akár horgászni, akár csak túrázni megyünk, hogy a szemetünket vigyük haza, amit kiviszünk a természetbe, az kerüljön is haza – mondta el a halőr.