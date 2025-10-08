Fogd-meg, ereszd meg!– sok a szemetelő horgász, de hova tegye a hulladékot, ha nincs kihelyezve gyűjtő?

Önkéntességből legalább példások vagyunk, de hogy a szemetünk eltakarításából élen járnánk, az már közel sem igaz. Babócsán megelégelték, hogy a legszebb természeti kincsek megteltek szeméttel, egy maréknyi önkéntes vetett véget a rumlinak. Na de hova is kerülhetne a szemét, ha nincs kihelyezve sehol egy hulladékgyűjtő? Horgászok és túrázók mérgelődnek, kinek a felelőssége a kukák kihelyezése?

Több zsáknyi szemet hagytak szerte a természetben a horgászok és a kirándulók

Horgász a pácban – szemét mindenütt, ebből baj lesz

Szegény horgászt még az ág is húzza, de ha éppen nem az, akkor a szemeteszsák, amit cipel haza egy jó kis fogás után. Van ugyanis olyan horgász, aki példás magatartással minden szemet eltakarít maga után, mások pedig nem. Vagy ha meg is tenné nem tudja, hiszen a horgászatra kijelölt helyek mellett olyan ritka a hulladékgyűjtő, mint a fehér holló.

– Jó magam 8 éve dolgozom halőrként, de gyerek korom óta a horgászat és a Dráva szerelmese vagyok. Egy zöld terület kezeléssel foglalkozó vállalkozást vezetek itt Babócsán és környékén, sokszor járom, mind a holtágat, mind pedig a falu természeti csodáit. Szomorúan tapasztaltam, hogy nagyon sok a szemét mindenfelé, ahogy a holtágnál, úgy más területeken is. Mint például a babócsai Erzsébet szigetnél. Így tehát szerveztem egy hulladékgyűjtési önkéntes programot, melynek célja a sziget megtisztítása volt – mondta el Ránics Zsolt, a RÁBE Zöldker vezetője.

Az önkéntes hulladékgyűjtők között gyerekek is voltak

Fotó: Ránics István

Az Erzsébet sziget környékén rengeteg volt a szemét. István beszámolója szerint rengeteg nejlon zacskó, visszaváltható üveg, vagy éppen etetőanyag csomagolása volt minden felé eldobálva a területen. – Én nem mondom, hogy mindent a horgászok csinálnak, hiszen most sem a holtágon voltunk. Viszont valahogy az is idekerült. A túrázók, a horgászok nem mindig figyelnek arra, hogy eltakarítsák maguk után a szemetet. Én mindig azt mondom, amit az ember kihoz magával, azt vigye is haza – tette hozzá a gyűjtés szervezője.

A szombat délelőtti órákban 14 kukás zsáknyi szemet gyűjtött össze István és csapta, akik sajnos éppen csak egy maréknyi emberből álltak. – Sajnos nem sokan vettek részt a szemét szedésben, de így is megoldottuk – mondta el a halőr.