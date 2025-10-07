Horror: hat agresszív, falkában támadó kutyát kellett lelőnie egy vadásznak

Pécel – Maglód határában kidobtak kb 15-16 kutyát tegnap este, írta hétfőn este a mandiner.hu. A kutyák falkában voltak, az emberekre támadtak, egy ember súlyosan megsérült, az autókat is folyamatosan támadták – számolt be Facebook-oldalán a Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület, ahol azt is megjegyezték: falkában ilyen esetekben a kutyák máshogy viselkednek, zavarodottak, veszélyben érzik magukat.

A kutyák falkában voltak, az emberekre támadtak

A bejegyzés szerint a rendőrség a személyi sérülés miatt a helyszínre érkezett és megkezdte az intézkedést. A helyzet súlyossága és az emberélet védelme érdekében a szervek egyeztettek a Vadásztársasággal, valamint a helyi jegyzővel és jegyzői engedély alapján 6 agresszív kutyát kilőttek.

A többi kutya a területen szétszaladt. Az egyesület legfrissebb, koraesti bejegyzése szerint három kutyát még jelenleg is keresnek.

Gyilkolt a malionis, veszélyes kutya tartja rettegésben Marcali környékét, írta a Sonline.hu. Segítséget kérnek a somogyiaktól egy Táskán történt kutyatámadás miatt.

