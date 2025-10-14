Horrorbaleset: teljes szélességben lezárták az utat, mentőhelikopter a helyszínen

Bár óriási fejlődés zajlott le az elmúlt 40 évben a közlekedésben, néhány dolog nem változott: a sofőrök a '80-as években is gyakori rendőri ellenőrzésre számíthattak, akárcsak napjainkban – szakemberek szerint annak idején is kiemelt feladat volt a balesetmegelőzés, ám időnként horrorbaleset sokkolta a sofőröket.

Belvárosi koccanások, súlyos karambolok, helyszínelés, közúti akciók – a Somogyi Hírlap korabeli fotói arról tanúskodnak, hogy 3-4 évtizeddel ezelőtt is gyakran riasztották a rendőröket.

– Horrorbalesetek régen is bekövetkeztek, előfordult, hogy egy tragédiában többen is életüket vesztették – mondta kedden Somogyvári János, a Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke. – Szörnyű látvány fogadta a közlekedőket, a mentők a helyszínről súlyos, életveszélyes állapotú sérülteket szállítottak a kórházba.

Az elnök bő 30 éve elsőként érkezett egy ütközéshez, ahol két autó frontálisan ütközött Kaposvár közelében. A tragikus karambolnak halálos áldozata is volt. Arról is szólt: ezen kívül több tömegszerencsétlenség – Taszár, Balatonszentgyörgy, Siófok, Taszár – történt az elmúlt időszakban Somogyban. Utóbbi kapcsán azt mondta: a kaposvári Volán-telepen megrázó élmény volt látni az összetört autóbuszroncsot.

– Még a '90-es évek elején is a kelet-európai gyártmányokból futott a legtöbb az utakon – jegyezte meg Somogyvári János. – A Skoda, a Trabant, a Wartburg és a Moszkvics mellett sok Lada is részt vett a forgalomban. A mai járművekben már alap az ABS, a szervó kormány vagy a légzsák, de ezek a biztonsági felszerelések, vezetéstámogató rendszerek hiányoztak a korabeli modellekből, s így már egy viszonylag kisebb karambolnál súlyos sérülés következhetett be.

Az elnök szerint azonban idővel nem csak gépkocsikban, hanem a közúti ellenőrzéseknél is látványos átalakulás játszódott le. A gyorshajtók kiszűrésére korábban is nagy energiát mozgósított a rendőrség, a traffipaxos Ladákat később újabb modellek váltották fel, s ma már Véda-kapuk és traffiboxok is vizsgálják a közlekedőket.