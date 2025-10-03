október 3., péntek

Durva sor

58 perce

Horrorkaravánok sokkolják az autópályán közlekedőket

Címkék#Nemzeti Adó-és Vámhivatal#M7#horrorkaraván

Legutóbb 780 ezer forintos bírságot kapott a sofőr a túlsúlyos vontatmánya miatt. Román horrorkaravánba futottak bele a pénzügyőrök.

Kovács Gábor László
Horrorkaravánok sokkolják az autópályán közlekedőket

Horrorkaravánba futottak bele a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei a 49-es számú főúton. A román járműszerelvény egy trélert húzott maga után, rajta egy személyautóval, mögé pedig másik vontatmányt kapcsoltak, azon egy hatalmas mezőgazdasági géppel, adta hírül a Szon.hu.

A horrorkaraván megdöbbenést keltett Fotó: NAV
A horrorkaraván megdöbbenést keltett Fotó: NAV

 

A horrorkaravánt rögzítő hevederek elszakadtak

 A NAV közölte, hogy az ellenőrzéskor kiderült, a szerelvény 39,71 százalék túlsúllyal közlekedett, a rakományt rögzítő hevederek pedig több helyen elszakadtak, illetve sérültek. A 32 éves sofőr azt állította, Lengyelországból Romániába tart a saját részére vásárolt járművel és munkagéppel, a túlsúlyról pedig nem tudott. A férfit 780 ezer forint bírsággal sújtották.

 


A jogszabályok szigorítása következtében 2023. szeptember 1-től kezdve akár több mint félmillió forintos bírságot is kiszabhatnak a hatóságok a túlsúlyos és túlméretes járművekre. A túlpakolt jármű a hirtelen fellépő fizikai hatások során kiszámíthatatlanul reagál, ezért nemcsak a sofőrt, hanem a közlekedésben résztvevőket is veszélyezteti.

 

Az M7-esen is feltűnnek a horrorkaravánok

Bár a horrorkaravánok többsége Románia felé tart, az M7-esen is felbukkanak elrettentő vontatmányok, legutóbb a nyáron.  A közlekedési szakértő szerint az ilyen sofőr nemcsak a saját biztoságát kockáztatja, de az autópályán az arra haladó több járműben utazók életét is kockára teszi. 

– A hasonló járműszerelvényeket én már a határon lekapcsolnám, ha rajtam múlna – felelte kérdésünkre Koncz István, kaposvári közlekedési szakértő. – Ilyen nagy tömeg mozgatásához nem alkalmas a technikai felszereltségük, más fékhatás érvényesül. Túlsúlyosak, összevissza vannak pakolva a szállítmányok, tele vannak hibával.  A horrorkaravánok problémáját nagyon komolyan kell venni, mert idén még nem volt tragédia, de sajnos előfordulhat...       

 

