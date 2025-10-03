október 3., péntek

Hősies helytállással mentett életet a tizedes

Életet mentett a Magyar Honvédség Lahner György 2. Ellátóezredének katonája, Zátrok Róbert tizedes.

Harsányi Miklós

– 2025 szeptember végén, szolgálatteljesítése után Zátrok tizedes egy barátjánál tartózkodott, amikor kiabálásra lett figyelmes  – közölte csütörtökön a Honvédelmi Minisztérium. – Azonnal a hang irányába indult, és néhány házzal arrébb találkozott egy kétségbeesett hölggyel. Elmondta, hogy férje önkezével akart véget vetni az életének a családi házuk melléképületében.

Mivel a kapu zárva volt, Róbert habozás nélkül átmászott a kerítésen. Miközben a melléképülethez sietett, riasztotta a segélyhívót, és folyamatos kapcsolatban maradt a mentésirányítóval. A helyszínre érve elvágta a kötelet, majd a férfi mozdulatlan testét a földre fektette. Ekkor a férfi már eszméletlen volt, nem lélegzett és nem volt pulzusa. Az első harminc mellkaskompresszió nem hozott eredményt, de Zátrok tizedes kitartóan folytatta az újraélesztést. Mire a mentők megérkeztek, sikerült újraindítania a férfi légzését. A szakemberek ezt követően stabilizálták az állapotát, majd kórházba szállították.

 

