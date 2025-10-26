október 26., vasárnap

Horgászálom

2 órája

Hosszú hétvége: több mint két tonna pontyot telepítettek a Balatonba

Harsányi Miklós
Őszi haltelepítés a Balatonon – ilyen szép háromnyaras pontyok csúszdáznak a vízbe

Forrás: Balatoni Hal

A Balatoni Halgazdálkodási Zrt. pénteken Tihanyban háromnyaras, fogható méretű pontyokat telepített a Balatonba.  Így az idén összesen 207 953 kilót teljesített a 300.000 kilógrammos éves telepítési kötelezettségünkből.

Péntek délután, 2 765 kg pontyot engedtek le a halszállító autó kádjairól Tihanyban, a HUN-REN BLKI kikötőben, derült ki a társaság tájékoztatójából.

Szombaton a tógazdasági fogás függvényében az alábbi helyszíneket jelzik előre háromnyaras ponty és egynyaras süllőtelepítésre:

  • Balatonlelle, BAHART kikötő
  • Balatonszemes. BAHART kikötő
  • Balatonföldvár, BAHART kikötő
  • Tihany, BLKI kikötő.

 

 

