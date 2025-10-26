Hosszú hétvége: több mint két tonna pontyot telepítettek a Balatonba

A Balatoni Halgazdálkodási Zrt. pénteken Tihanyban háromnyaras, fogható méretű pontyokat telepített a Balatonba. Így az idén összesen 207 953 kilót teljesített a 300.000 kilógrammos éves telepítési kötelezettségünkből.

Péntek délután, 2 765 kg pontyot engedtek le a halszállító autó kádjairól Tihanyban, a HUN-REN BLKI kikötőben, derült ki a társaság tájékoztatójából.

Szombaton a tógazdasági fogás függvényében az alábbi helyszíneket jelzik előre háromnyaras ponty és egynyaras süllőtelepítésre: