Hosszú hétvége: több mint két tonna pontyot telepítettek a Balatonba
Őszi haltelepítés a Balatonon – ilyen szép háromnyaras pontyok csúszdáznak a vízbe
Forrás: Balatoni Hal
A Balatoni Halgazdálkodási Zrt. pénteken Tihanyban háromnyaras, fogható méretű pontyokat telepített a Balatonba. Így az idén összesen 207 953 kilót teljesített a 300.000 kilógrammos éves telepítési kötelezettségünkből.
Péntek délután, 2 765 kg pontyot engedtek le a halszállító autó kádjairól Tihanyban, a HUN-REN BLKI kikötőben, derült ki a társaság tájékoztatójából.
Szombaton a tógazdasági fogás függvényében az alábbi helyszíneket jelzik előre háromnyaras ponty és egynyaras süllőtelepítésre:
- Balatonlelle, BAHART kikötő
- Balatonszemes. BAHART kikötő
- Balatonföldvár, BAHART kikötő
- Tihany, BLKI kikötő.
