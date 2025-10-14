Hitted volna? Elmeséljük, mi mindent lát egy hotel személyzete

– Volt, aki a fürdőkádat vécének nézte – mesélte egy takarítónő az NLC.hu riportjában. A cikk szerint nem ez volt az egyetlen extrém eset: előfordult, hogy egy vendég a zuhanyrózsába töltötte a sampont, mert azt hitte, illatosító tartály. Mások a minibárt szó szerint kisállat-otthonnak használták – az egyik budapesti hotelben például egy kismacskát találtak benne, pokrócba burkolva, mert a vendég nem akarta egyedül hagyni az állatot.

Érdekes hotel sztorikat tudnak mesélni a turizmusban dolgozók

Fotó: MW

Mit lát egy hotel személyzete?

A szállodai személyzet számára a feledékeny vendégek sem ismeretlenek. Az egyik magyar hotelben a takarítók egy zárolt széfben találtak különös felnőtt játékszert és egy levélkét, amiben a tulajdonos megköszönte az élete legizgalmasabb hétvégéjét. A hotel vezetése diszkréten kezelte az esetet, de azóta is emlegetik a titkos széf-sztorit. Akadnak olyan történetek is, amelyek inkább a filmes világba illenek; egy vidéki szállodában nagystílű vendégek laktak hetekig, akikre mindig ugyanaz a két fekete autó várt az ajtó előtt. A személyzet csak annyit tudott, hogy senki sem kérdez semmit – az érkezésük után a hotel egész szintjét lefoglalták, és készpénzben fizettek mindent.

Köztudott, hogy a vendégnek mindig igaza van, de ez nem jelenti azt, hogy minden kérés teljesíthető – volt, aki például hajnali háromkor kérte a szoba átfestését, mert a fal színe nyugtalanította.

Egy budapesti dolgozó interjújában elárulta, hogy a legtöbb furcsa vendég valójában nem gonosz vagy rosszindulatú – sokszor magányos, stresszes ember, aki a hotelben próbál menedéket találni.

Volt, aki három napig nem szólt senkihez, csak a szobaszervizhez, és mikor kijelentkezett, egy levelet hagyott: „Köszönöm, hogy békén hagytak.

Persze akadnak olyan esetek is, amikor a személyzet már csak nevetni tud. Ilyen például egy Heves vármegyei sztori, amikor egy szállodából a vendégek egyszer egy teljes minibárt vittek haza, poharakkal és itallal együtt. Mikor a recepció rákérdezett, azt mondták: „Azt hittük, benne van az árban.”

Furcsa vendégek a hotelekben

Forrás: AI

Volt, aki tévét vitt, más fizetés nélkül távozott – meglepő történetek a Kaposvárról

Kaposváron is akadnak legendás vendégtörténetek – erről mesélt Asztalos Tiborné, aki évtizedeken át vezette a belvárosban működő Nett Panziót. A ház először nyolc, később tíz szobával várta a vendégeket, közvetlenül a kórház közelében, ami önmagában is különleges helyzeteket szült. Sokan ugyanis műtét után jöttek lábadozni, így nemcsak turisták, hanem gyógyulni vágyók is megfordultak itt.

A panzió tulajdonosa azonban nem egyszer szembesült kellemetlen meglepetésekkel.

– Volt, aki fizetés nélkül távozott, más a tévét vitte magával – idézi fel mosolyogva, bár akkoriban ez korántsem volt vicces. Az ilyen esetek idővel megszaporodtak, ezért a tulajdonos új szabályt vezetett be: már a telefonos foglalás során igyekezett kiszűrni a gyanús vendégeket. – Egy rövid beszélgetésből sok minden kiderül – mondja. A módszer bevált: a problémás esetek szinte teljesen megszűntek.