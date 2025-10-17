Buli az élet a MOHU-val, fesztiválhangulat a kaposvári hulladékudvarban

Vidám hangulat, nevetés és élménydús programokkal várta a Kaposvári Hulladékudvarban a MOHU–MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. az érdeklődőket. Az esemény célja, hogy játékos formában ismertesse meg a látogatókat a hulladékkezelés és a szelektív gyűjtés fontosságával, miközben a résztvevők aktív élményeken keresztül ismerkedhetnek a fenntarthatóság alapjaival. Az eseményt több somogyi iskola diákja és a hulladékudvart felkeresők is meglátogatták.

Izgalmas programok a MOHU szervezésében a Kaposvári Hulladékudvarban

Fotó: Lang Róbert

– A napokban reggel munkába menet, a kocsiban a rádiót hallgatva hallottam az eseményről. Mivel tanulunk erről és nagyon fontos a gyerekek életében a hulladékgazdálkodás, emiatt úgy gondoltam, hogy aki az osztályból megérdemli, azok számára egy kis jutalom programként eljövünk és részt veszünk ezen a rendezvényen – mondta Szedmák Zsófia a Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskola pedagógusa.

Játék a hulladékudvarban

A helyszínen interaktív játékok, kreatív foglalkozások és szemléletformáló tevékenységek sora kínál lehetőséget arra, hogy kicsik és nagyok egyaránt játékosan tanuljanak a hulladék kezeléséről. A hulladékvadász játék, a szelektív kosár vagy a kézműves foglalkozások mind arra szolgálnak, hogy a résztvevők saját élményeikből ismerjék meg, milyen fontos a környezetünk védelme és a tudatos hulladékkezelés. A fesztivál ezzel egy időben erősíti a közösségi élményt, hiszen az együtt próbálkozás és a közös sikerélmények révén a környezettudatosság könnyebben válik mindennapi szokássá.

Játékosan tanulhattak a résztvevők

Fotó: Lang Róbert

A programok nem csak a gyerekeknek, de az egész családnak szólnak, és lehetőséget adnak arra is, hogy pedagógusok és intézmények beépítsék a látottakat a tanórákba. A rendezvény ingyenes, a helyszínen a MOHU munkatársai és a hostessek segítik az eligazodást, biztosítják a játékok gördülékeny lebonyolítását és a látogatók biztonságát. A fesztivál Kaposvár után tovább folytatódik más városokban is, így aki most lemarad, később is csatlakozhat az országos programsorozathoz.