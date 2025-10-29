Húsz év után új burkolatot kapott a forgalmas útszakasz Kaposváron

Szita Károly, Kaposvár polgármestere az ősz elején kezdeményezte, hogy a Magyar Közút Zrt. újítsa fel a több mint húsz éve szolgáló utat a MOL-kút és a J-Star gyár között. A felújítás gyorsan megvalósult, az útszakasz új kopóréteget kapott, így mostantól biztonságosabb és kényelmesebb a közlekedés ezen a városi szakaszon. Szita Károly közösségi oldalán mondott köszönetet a Magyar Közút Zrt.-nek a gyors és szakszerű munkáért. A 67-es főút kaposvári bevezető szakasza a város egyik legforgalmasabb útvonala: naponta csaknem 12 ezer autós közlekedik rajta.