Időközi választás: független jelölt nyert Zselickisfaludon

Címkék#vetélytárs#Zselicben#Pálné Csikós Ildikó#adatok#Nemzeti Választási Iroda#szavazat#polgármester

A korábbi településvezető, Pálné Csikós Ildikó független jelölt nyerte a polgármester-választást a Somogy vármegyei Zselickisfaludon, ahol vasárnap az új képviselő-testület négy tagját is megválasztották az időközi voksoláson.

Fotó: Nagy Balazs

A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján a tavalyi választáson is győztes Pálné Csikós Ildikó 73 érvényes szavazatot kapott, míg szintén független vetélytársai közül Bellai Veronikára 55-en voksoltak. Bogdán Józsefre viszont senki sem adta le a szavazatát.

A településen a képviselőket 10 független jelölt közül választották meg. A Kaposvártól délre, a Zselici-dombságban fekvő község 193 választópolgára közül 130-an éltek szavazati jogukkal, a polgármester-választáson pedig két érvénytelen szavazat született.

Az időközi választásra azért volt szükség, mert a képviselő-testület július 21-én döntött a feloszlásáról.

 

