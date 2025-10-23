Ne csak októberben szenteljünk figyelmet az időseknek

Karsai József kadarkúti polgármester a vármegyei gálán történt megemlékezésében arról beszélt, hogy szerinte ennek a napnak sem kellene másnak lenni, mint a többinek. Nem lehet egy napon, de egy egész hónapban sem bepótolni minden elmaradt figyelmet, megbecsülést és szeretetet. Ez folyamatosan jár az időseknek, megdolgoztak érte. Arra ugyanakkor alkalmas az idősek világnapja, hogy számot vessünk a lelkiismeretünkkel, hogy mindent megtettünk- e az életkörülményeik, életminőségük javításáért- emelte ki. Az utóbbi években egyébként egyre több önkormányzat ismeri fel az idősekről való gondoskodás szükségességét, és sokszor erőn felül is segíti őket.

Az idősek világnapja emlékeztet minket arra, hogy a szépkorúak megbecsülése nem csak egy napra szól.

Vármegyénkben nem kevés vállalkozótól is kapnak támogatást, a nyugdíjas mozgalom pedig amellett, hogy szabadidős programokat biztosít számukra, a magányosok gondjain is enyhít. Az idősek azonban nem csupán a munka világában tették le névjegyüket, de nyugdíjasként is meghatározói a települések közéletének, különösen a hagyományápolásban és a kulturális életben betöltött szerepük kiemelkedő. Minderről a Deseda Menti Nyugdíjas Szövetség toponári rendezvényén Kárpáti Tímea, Kaposvár alpolgármestere is beszélt, kiemelve: bölcsesség, tapasztalat és végtelen szeretet árad a szépkorúakból, akikre mindenkor számíthat a városvezetés. Maga az esemény is lélekmelengető volt: a két kaposvári tánccsoport összeállítása, a szép versek, a szövetséghez tartozó közösségek igényes műsora az érzelmek legszélesebb húrjait pendítették meg. Bensőséges ünnepség színhelye volt a kaposvári Takáts Gyula könyvtár is, ahol az IKÖSZ rendezésében dalokkal, versekkel emlékeztek meg az idősek világnapjáról. A Füred Rock Színkör énekesei mellett nyugdíjasközösségek is műsort adtak, az ünnepséget pedig Kovács Valéria nemzetközileg is ismert üvegfestő kiállításának megnyitójával kötötték egybe.

Különböző kultúrális eseményeket lehetett látogatni idősek világnapja alkalmában

Azok közül, akik mindkét eseményen jelen voltak, többen is megjegyezték: kár, hogy mindezekből néhány kivételtől eltekintve a fiatalabb generáció semmit sem látott. Szerintük míg a szülők, nagyszülők csillogó szemekkel nézik gyermekeik, unokáik szereplését iskolai vagy óvodai rendezvényeken, addig rájuk már nem kíváncsiak az utódaik. Pedig volna mit látni-tanulni tőlük, a szakemberek szerint ugyanis nem kevés produkció magasabb szinten is megállná a helyét és kimagasló előadói képességekről tanúskodik, nem beszélve a családtagok jelenlétének érzelmi hatásáról. Különleges helyzetben vannak azok a nyugdíjasközösségek, amelyek soraiban fiatalok is vannak és együtt szerepelnek a különböző rendezvényeken. Ennek jelentőségét azonban sokan nem ismerik fel, pedig a társas kapcsolatok különösen a lelki egészség megőrzésében jelenthetnek gyógyírt.