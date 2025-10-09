október 9., csütörtök

35 matracot adományozott a kaposvári cég a Ligetnek

Harmincöt új matracot kapott a Liget Időskorúak Otthona, a Vatner Kft. adományának köszönhetően korszerű fekvőfelületekkel újíthatták meg az otthonban a szobákat.

A kaposvári Liget Időskorúak Otthona 35 új matracot kapott a Vatner Kft.-től, amelyek az intézmény lakóinak mindennapi kényelmét szolgálják majd. Az adomány kedden érkezett meg az otthonba, azóta már használatba is vettek.

60 lakóval működik a Liget Időskorúak Otthona

Az otthon jelenleg hatvan fő elhelyezését biztosítja, és a matracok rendszeres cseréje elengedhetetlen a megfelelő higiénés körülmények fenntartásához. A mindennapi használat során a fekvőfelületek gyorsan elhasználódnak, így az adomány komoly segítséget jelent számukra. 

A Vatner Kft. az adományozást a helyi közösség támogatásával indokolták. A kezdeményezés egy újabb példája annak, hogy a helyi intézmények és vállalkozások együttműködése kézzelfogható eredményeket hozhat.

 

