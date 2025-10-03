október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

2 órája

Így alakul át a fogsorunk óvása

Címkék#technológia#fogászati#tanár

Csak győzzük utolérni a fejlődést. Alig néhány év alatt gyökeresen átalakult, amit eddig a fogászatról gondoltunk.

Kovács Gábor László
Így alakul át a fogsorunk óvása

A fogak állásának rendellenessége is jelzés értékű lehet a fogorvosnak

Fotó: Török János

Alig néhány év alatt gyökeresen átalakult, amit eddig a fogászatról gondoltunk, olvasom a meghökkentő összefoglalót. A hagyományos lenyomatvételt már digitális szkennelés váltja fel, a kezelések tervezése milliméterpontos virtuális modellek alapján történik, és a műtéti beavatkozásokat pedig 3D-s nyomtatott sablonok segítik. A fogászati technológia ugyanis olyan területté vált, ahol a digitális képalkotás és az automatizált eszközök olyan precizitást tesznek majd lehetővé, ami korábban elképzelhetetlen volt. 

A fogorvosi szakma átlakul Fotó: https://www.vitaleurope.hu/
A fogorvosi szakma átlakul Fotó: https://www.vitaleurope.hu/

A fogászat átalakulóban

Egy másik hír szerint Bristolban több száz ember sorban állt abban a reményben, hogy be tudnak regisztrálni ingyenes fogorvosi kezelésre. Az Angliai kisokos cikke szerint sok páciensnek „kétségbeesetten” szüksége volt egy időpontra, és akadt, aki kénytelen volt megragasztani a törött fogsorát várakozás közben, majd egy 66 éves nyugdíjas tanárt is megszólaltattak a sorban várakozók közül.  

Az én tapasztalatom szerint a somogyi fogorvosok mind kedves emberek, hiába félünk tőlük, és a vármegye fogászati ellátása is megoldott, még ha a vidékieknek néha utazniuk is kell időnként. Az olyan ember, mint én, már megette a kenyere javát, s remélem, hogy a fogamra való lesz a folytatás. Néhány fogas kérdést még nyilvánvalóan meg kell oldanunk, de fogászati értelemben fényes jövő áll előttünk, hála a modern technológiáknak. Bízom benne, hogy fogcsikorgatva is, de átvészeljük a nehéz helyzeteket, melyeket az élet nyújthat. Nagyon fáj rá a fogam, hogy boldog embereket lássak, és magam is közéjük tartozzam. Sok jó fogat és évet kívánok hát mindenkinek!        
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu