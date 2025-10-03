Így alakul át a fogsorunk óvása

Alig néhány év alatt gyökeresen átalakult, amit eddig a fogászatról gondoltunk, olvasom a meghökkentő összefoglalót. A hagyományos lenyomatvételt már digitális szkennelés váltja fel, a kezelések tervezése milliméterpontos virtuális modellek alapján történik, és a műtéti beavatkozásokat pedig 3D-s nyomtatott sablonok segítik. A fogászati technológia ugyanis olyan területté vált, ahol a digitális képalkotás és az automatizált eszközök olyan precizitást tesznek majd lehetővé, ami korábban elképzelhetetlen volt.

A fogorvosi szakma átlakul Fotó: https://www.vitaleurope.hu/

A fogászat átalakulóban

Egy másik hír szerint Bristolban több száz ember sorban állt abban a reményben, hogy be tudnak regisztrálni ingyenes fogorvosi kezelésre. Az Angliai kisokos cikke szerint sok páciensnek „kétségbeesetten” szüksége volt egy időpontra, és akadt, aki kénytelen volt megragasztani a törött fogsorát várakozás közben, majd egy 66 éves nyugdíjas tanárt is megszólaltattak a sorban várakozók közül.

Az én tapasztalatom szerint a somogyi fogorvosok mind kedves emberek, hiába félünk tőlük, és a vármegye fogászati ellátása is megoldott, még ha a vidékieknek néha utazniuk is kell időnként. Az olyan ember, mint én, már megette a kenyere javát, s remélem, hogy a fogamra való lesz a folytatás. Néhány fogas kérdést még nyilvánvalóan meg kell oldanunk, de fogászati értelemben fényes jövő áll előttünk, hála a modern technológiáknak. Bízom benne, hogy fogcsikorgatva is, de átvészeljük a nehéz helyzeteket, melyeket az élet nyújthat. Nagyon fáj rá a fogam, hogy boldog embereket lássak, és magam is közéjük tartozzam. Sok jó fogat és évet kívánok hát mindenkinek!

