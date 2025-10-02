október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adókedvezmény

1 órája

Így igényeld az ingyenpénzt!

Címkék#NAV#szükség#nyilatkozat

Jó hír a háromgyermekes édesanyáknak: már októbertől könnyebben igényelhető az új adókedvezmény. A NAV egyszerű, online és papíralapú megoldásokkal segíti, hogy minél több anyához eljusson ez a jelentős támogatás.

Molnár Dániel
Így igényeld az ingyenpénzt!

Fotó: Standret

2025 októberétől a háromgyermekes édesanyák már élhetnek az új adókedvezménnyel, amelynek igénybevételét a NAV jelentősen egyszerűsíti. Az adóhivatal honlapján kiemelt helyen található az anyák kedvezménye aloldal, ahol egyaránt elérhető az adóelőleg-nyilatkozat papíralapú és online formában. A munkáltatónál leadott papíralapú nyilatkozat esetén szükséges az aláírás, míg az online megoldás – az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) – mindössze néhány kattintást igényel. Az azonosítás DÁP vagy Ügyfélkapu+ segítségével történik, így nincs szükség nyomtatásra vagy aláírásra, az adatok automatikusan továbbításra kerülnek a munkáltatóhoz. A NAV emellett tájékoztató levelet küld a munkáltatóknak, hogy a lehetőség minden érintetthez eljusson. Fontos, hogy a kedvezmény nem vész el: aki most nem nyilatkozik, 2026-ban az szja-bevallásában érvényesítheti. 

Részletes információk és a nyilatkozat letöltése itt található.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu