Így igényeld az ingyenpénzt!

2025 októberétől a háromgyermekes édesanyák már élhetnek az új adókedvezménnyel, amelynek igénybevételét a NAV jelentősen egyszerűsíti. Az adóhivatal honlapján kiemelt helyen található az anyák kedvezménye aloldal, ahol egyaránt elérhető az adóelőleg-nyilatkozat papíralapú és online formában. A munkáltatónál leadott papíralapú nyilatkozat esetén szükséges az aláírás, míg az online megoldás – az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) – mindössze néhány kattintást igényel. Az azonosítás DÁP vagy Ügyfélkapu+ segítségével történik, így nincs szükség nyomtatásra vagy aláírásra, az adatok automatikusan továbbításra kerülnek a munkáltatóhoz. A NAV emellett tájékoztató levelet küld a munkáltatóknak, hogy a lehetőség minden érintetthez eljusson. Fontos, hogy a kedvezmény nem vész el: aki most nem nyilatkozik, 2026-ban az szja-bevallásában érvényesítheti.

Részletes információk és a nyilatkozat letöltése itt található.