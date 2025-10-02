1 órája
Így igényeld az ingyenpénzt!
Jó hír a háromgyermekes édesanyáknak: már októbertől könnyebben igényelhető az új adókedvezmény. A NAV egyszerű, online és papíralapú megoldásokkal segíti, hogy minél több anyához eljusson ez a jelentős támogatás.
Fotó: Standret
2025 októberétől a háromgyermekes édesanyák már élhetnek az új adókedvezménnyel, amelynek igénybevételét a NAV jelentősen egyszerűsíti. Az adóhivatal honlapján kiemelt helyen található az anyák kedvezménye aloldal, ahol egyaránt elérhető az adóelőleg-nyilatkozat papíralapú és online formában. A munkáltatónál leadott papíralapú nyilatkozat esetén szükséges az aláírás, míg az online megoldás – az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) – mindössze néhány kattintást igényel. Az azonosítás DÁP vagy Ügyfélkapu+ segítségével történik, így nincs szükség nyomtatásra vagy aláírásra, az adatok automatikusan továbbításra kerülnek a munkáltatóhoz. A NAV emellett tájékoztató levelet küld a munkáltatóknak, hogy a lehetőség minden érintetthez eljusson. Fontos, hogy a kedvezmény nem vész el: aki most nem nyilatkozik, 2026-ban az szja-bevallásában érvényesítheti.
Részletes információk és a nyilatkozat letöltése itt található.