október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyitvatartások

2 órája

Így lesznek nyitva a boltok az október 23-i hosszú hétvégén

Címkék#benzinkút#szünet#virágbolt#üzlet

Idén négynapos hosszú hétvégére számíthatnak a munkavállalók október 23-a, az 1956-os forradalom évfordulója miatt. A boltok közül csak ezen a napon, csütörtökön lesznek általánosan zárva.

Bodor Nikolett
Így lesznek nyitva a boltok az október 23-i hosszú hétvégén

Október 24-én pénteken szombati nyitvatartás lesz érvényben, míg a hétvégén (25–26-án) a megszokott hétvégi rend szerint vásárolhatunk.

Október 23-án nyitva lehetnek a benzinkutak shopjai, egyes nonstop üzletek, illetve kisebb boltok, ha maga a tulajdonos dolgozik. Emellett nyitva tarthatnak az ügyeletes gyógyszertárak, újságosok, virágboltok, édességboltok, valamint a vendéglátóhelyek és szórakozóhelyek is.

A posták csütörtökön zárva lesznek, 24–25-én pedig szombati rend szerint működnek. A plázák többsége zárva tart csütörtökön, de éttermek, mozik nyitva lehetnek. A szemétszállítás a megszokott rendben zajlik.

Az őszi szünet október 23-án veszi kezdetét a diákok számára, amely egészen november 2-áig tart.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu