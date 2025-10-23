Így lesznek nyitva a boltok az október 23-i hosszú hétvégén

Október 24-én pénteken szombati nyitvatartás lesz érvényben, míg a hétvégén (25–26-án) a megszokott hétvégi rend szerint vásárolhatunk.

Október 23-án nyitva lehetnek a benzinkutak shopjai, egyes nonstop üzletek, illetve kisebb boltok, ha maga a tulajdonos dolgozik. Emellett nyitva tarthatnak az ügyeletes gyógyszertárak, újságosok, virágboltok, édességboltok, valamint a vendéglátóhelyek és szórakozóhelyek is.

A posták csütörtökön zárva lesznek, 24–25-én pedig szombati rend szerint működnek. A plázák többsége zárva tart csütörtökön, de éttermek, mozik nyitva lehetnek. A szemétszállítás a megszokott rendben zajlik.

Az őszi szünet október 23-án veszi kezdetét a diákok számára, amely egészen november 2-áig tart.