Sonline.hu podcast 52 perce

Így őrzi meg Sutyor Gábor az önazonosságát a trendek és algoritmusok világában

Ebben az epizódban Sutyor Gáborral, egy kaposvári TikTok-sztárral beszélgetek arról, hogyan vált a közösségi média az önkifejezés és a kreativitás egyik legfontosabb platformjává. Gábor mesél arról, hogyan indult el a TikTokon, milyen volt az első videóit megosztani, és hogyan építette fel saját, egyedi stílusát, amellyel mára több ezer követőt inspirál nap mint nap. Szóba kerül, mitől működik igazán egy videó, hogyan lehet megőrizni az önazonosságot a trendek és algoritmusok világában, valamint milyen kihívásokkal jár a folyamatos tartalomgyártás. Egy őszinte, lendületes és humorral fűszerezett epizód, amely bepillantást enged abba, hogyan lehet Kaposvárról is országos figyelmet kivívni – kreativitással, kitartással és jó adag öniróniával.

