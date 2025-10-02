Így ünnepelték előre a világnapot az iskolások

Tavaly például a tanulók behozhatták kedvenc állataikat, így az aula megtelt kisállatokkal. Idén a rendezvény új helyszínre költözött: a közeli Rádpusztára, ahol Fekete Zoltán gazdasága ideális környezetet biztosított a programhoz.

A hatalmas területen őshonos, egzotikus és háziállatok is megtalálhatók, így a gyerekek közelről ismerkedhettek meg sokféle állatfajjal. Hétfőn a felső, kedden az alsó tagozatosok látogattak ki, évfolyamonként szállították őket a város buszai. A diákok játékos feladatokat oldottak meg: állatneveket gyűjtöttek, csoportosították őket házi, egzotikus vagy őshonos kategóriákba, és fajlistát is készítettek.