1 órája
Illegális gyorsulási verseny: nagyot mentek az ifjak, aztán tempósan lekapcsolták őket - videó!
Az autópálya nem versenypálya, ugyanúgy, ahogy a hozzá tartozó egyéb utak sem, mint például a pihenők. Illegális gyorsulási verseny zajlott, ám később egyenként ellenőrizték a sofőröket.
Október 18-án éjszaka több tucat fiatal döntött úgy, hogy találkozót szerveznek egy vasi kistelepülésen. A település utcáit ellenőrző rendőrök miatt ez nem sikerült, ezért a Vámoscsaládi pihenőhelyen folytatták az estét. Az illegális gyorsulási verseny résztvevői közel 40 autóval érkeztek a pihenőbe, ahol csaknem 100-an figyelték az eseményeket.
– Útellenőr kollégánk épp kötelező ellenőrző körén volt, mikor észlelte, hogy a pihenőhelyen mi történik – írta az MKIF. – Felhívta a részvevők figyelmét, hogy ha nem hagyják el a pihenőt, akkor értesíti a rendőröket.
– Hívd őket nyugodtan - érkezett a válasz. A Rendőrség gyorsan megérkezett a helyszínre, lezárták a pihenő kijáratát és egyesével igazoltatták a részvevőket, valamint ellenőrizték az autókat.
- A gyorsulási verseny a versenypályára való, nem közútra.
- Amellett, hogy veszélyes, a szűk terek és az ott sorakozó kamionok miatt kiemelten balesetveszélyes is: egy rossz mozdulat és kész a tragédia....
- akadályozza a pihenőhely forgalmát és a közlekedést,
- zavarja a pihenőhelyen alvó sofőröket.
Önjelölt Schumacherek: szélmalomharcot vívnak a Donnerben a száguldozókkal
- Illegális gyorsulással szórakoznak néhányan a Donnerben. A száguldozók zavarják a városrészben élők nyugalmát, de a szabályokat szándékosan megszegő autósok számíthatnak a rendőrök határozott és szigorú fellépésére.
- Tóth István, a Közlekedéstudományi Egyesület Somogy Vármegyei elnöke megkeresésünkre hétfőn azt mondta: veszélyesek az illegális gyorsulási versenyek, a résztvevők egy részének nincs valódi rutinja, akárcsak felelősségérzete. Egyesek nagyjából csak annyit tudnak, hogy nyomni kell a gázt.
- – Miért nem jelentkeznek be hivatalos egyesületbe ezek a sofőrök, ahol szabályozott körülmények között tanulhatnak, gyakorolhatnak? – folytatta az elnök. – Az illegális versenynek könnyen súlyos sérülés vagy akár tragédia lehet a vége.
- Az elnök kiemelte: a megelőzés részeként elkobozhatnák az ügyben érintett autókat, egy részük nagy valószínűség szerint engedély nélkül átalakított jármű. Fel kell lépni az illegális gyorsulási versenyek ellen, határozott intézkedésre van szükség.