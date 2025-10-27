október 27., hétfő

Nem átgondolt viselkedés

1 órája

Illegális gyorsulási verseny: nagyot mentek az ifjak, aztán tempósan lekapcsolták őket - videó!

Címkék#Közlekedéstudományi Egyesület#balesetveszély#autópálya versenypálya

Az autópálya nem versenypálya, ugyanúgy, ahogy a hozzá tartozó egyéb utak sem, mint például a pihenők. Illegális gyorsulási verseny zajlott, ám később egyenként ellenőrizték a sofőröket.

Harsányi Miklós
Illegális gyorsulási verseny: nagyot mentek az ifjak, aztán tempósan lekapcsolták őket - videó!

 Az autópálya nem versenypálya, ugyanúgy, ahogy a hozzá tartozó egyéb utak sem, mint például a pihenők – az illegális gyorsulási verseny részvevőit igazoltatták.

Az illegális gyorsulási verseny részvevőit igazoltatták
Az illegális gyorsulási verseny részvevőit igazoltatták

 

Rendőrök, gyorsulási verseny, igazoltatás, autók ellenőrzése – balesetveszély

 Október 18-án éjszaka több tucat fiatal döntött úgy, hogy találkozót szerveznek egy vasi kistelepülésen. A település utcáit  ellenőrző rendőrök miatt ez nem sikerült, ezért a Vámoscsaládi pihenőhelyen folytatták az estét. Az illegális gyorsulási verseny résztvevői közel 40 autóval érkeztek a pihenőbe, ahol csaknem 100-an figyelték az eseményeket. 

–  Útellenőr kollégánk épp kötelező ellenőrző körén volt, mikor észlelte, hogy a pihenőhelyen mi történik – írta az MKIF. – Felhívta a részvevők figyelmét, hogy ha nem hagyják el a pihenőt, akkor értesíti a rendőröket. 

 – Hívd őket nyugodtan - érkezett a válasz.  A Rendőrség gyorsan megérkezett a helyszínre, lezárták a pihenő kijáratát és egyesével igazoltatták a részvevőket, valamint ellenőrizték az autókat. 

 

Illegális gyorsulási verseny: nagyot mentek az ifjak, aztán tempósan lekapcsolták őket

  • A gyorsulási verseny a versenypályára való, nem közútra. 
  • Amellett, hogy veszélyes,  a szűk terek és az ott sorakozó kamionok miatt kiemelten balesetveszélyes is: egy rossz mozdulat és kész a tragédia.... 
  •  akadályozza a pihenőhely forgalmát és a közlekedést,
  •  zavarja a pihenőhelyen alvó sofőröket.

 

Önjelölt Schumacherek: szélmalomharcot vívnak a Donnerben a száguldozókkal

  • Illegális gyorsulással szórakoznak néhányan a Donnerben. A száguldozók zavarják a városrészben élők nyugalmát, de a szabályokat szándékosan megszegő autósok számíthatnak a rendőrök határozott és szigorú fellépésére.
  • Tóth István, a Közlekedéstudományi Egyesület Somogy Vármegyei elnöke megkeresésünkre hétfőn azt mondta: veszélyesek az illegális gyorsulási versenyek, a résztvevők egy részének nincs valódi rutinja, akárcsak felelősségérzete. Egyesek nagyjából csak annyit tudnak, hogy nyomni kell a gázt.
  • – Miért nem jelentkeznek be hivatalos egyesületbe ezek a sofőrök, ahol szabályozott körülmények között tanulhatnak, gyakorolhatnak? – folytatta az elnök. – Az illegális versenynek könnyen súlyos sérülés vagy akár tragédia lehet a vége.
  • Az elnök kiemelte:  a megelőzés részeként elkobozhatnák az ügyben érintett autókat, egy részük nagy valószínűség szerint engedély nélkül átalakított jármű. Fel kell lépni az illegális gyorsulási versenyek ellen, határozott intézkedésre van szükség. 

 

