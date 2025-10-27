Illegális gyorsulási verseny: nagyot mentek az ifjak, aztán tempósan lekapcsolták őket - videó!

Az autópálya nem versenypálya, ugyanúgy, ahogy a hozzá tartozó egyéb utak sem, mint például a pihenők – az illegális gyorsulási verseny részvevőit igazoltatták.

Október 18-án éjszaka több tucat fiatal döntött úgy, hogy találkozót szerveznek egy vasi kistelepülésen. A település utcáit ellenőrző rendőrök miatt ez nem sikerült, ezért a Vámoscsaládi pihenőhelyen folytatták az estét. Az illegális gyorsulási verseny résztvevői közel 40 autóval érkeztek a pihenőbe, ahol csaknem 100-an figyelték az eseményeket.

– Útellenőr kollégánk épp kötelező ellenőrző körén volt, mikor észlelte, hogy a pihenőhelyen mi történik – írta az MKIF. – Felhívta a részvevők figyelmét, hogy ha nem hagyják el a pihenőt, akkor értesíti a rendőröket.

– Hívd őket nyugodtan - érkezett a válasz. A Rendőrség gyorsan megérkezett a helyszínre, lezárták a pihenő kijáratát és egyesével igazoltatták a részvevőket, valamint ellenőrizték az autókat.

A gyorsulási verseny a versenypályára való, nem közútra.

Amellett, hogy veszélyes, a szűk terek és az ott sorakozó kamionok miatt kiemelten balesetveszélyes is: egy rossz mozdulat és kész a tragédia....

akadályozza a pihenőhely forgalmát és a közlekedést,

zavarja a pihenőhelyen alvó sofőröket.

