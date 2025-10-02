Fújod az orrod, kapar a torkod, és tényleg azt hiszed, csak megfáztál?

Az influenza minden évben visszatérő légúti fertőzés, amely cseppfertőzéssel terjed, és különösen veszélyes lehet az idősebbekre, a krónikus betegek­re, a kismamákra és a kisgyermekekre. A szakemberek szerint a megelőzés leghatékonyabb eszköze a védőoltás, amely minden szezonban az aktuális vírusvariánsokhoz igazítva kerül a háziorvosi praxisokba.

Hamarosan érkeznek az influenza vakcinák. Fotó: MW

– Az oltóanyagok jellemzően október végén érkeznek meg a rendelőkbe, mondta lapunknak dr. Hajdú Xénia kaposvári háziorvos. Én mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy a Mindenszentek utáni időszakra tervezze az oltást. Ez azért is fontos, mert a beadás után körülbelül két hét kell ahhoz, hogy kialakuljon a védettség, és addig érdemes fokozottan vigyázni, nehogy elkapjon valaki egy másik fertőzést.”

Lassan kezdődik az influenza szezon

A védőoltás különösen ajánlott a 60 év felettieknek, a krónikus betegségben – például cukorbetegségben, szív- és érrendszeri vagy légúti problémákban – szenvedőknek, az egészségügyi dolgozóknak, a kisgyermekekkel foglalkozóknak, valamint a várandós kismamáknak. Az oltás nem akadályozza meg teljes mértékben a betegség kialakulását, de sokkal enyhébb lefolyást biztosít, rövidebb ideig tartanak a tünetek, és jelentősen csökken a szövődmények kockázata.

– Az influenza elleni oltás teljes védelmet nem ad, tehát a fertőzés lehetősége nem zárható ki, magyarázta a kaposvári háziorvos. Viszont ha valaki oltott, sokkal enyhébb tünetekkel és rövidebb ideig zajlik le a betegség, tette hozzá.

A vakcinák minden évben bőségesen rendelkezésre állnak, a beadás pedig a háziorvosi rendelőkben történik. Somogyban a kaposvári praxisok mellett Siófokon, Marcaliban, Barcson és Csurgón is megkezdik az oltásokat a következő hetekben. Az érdeklődőknek érdemes a saját háziorvosuknál tájékozódniuk a pontos időpontokról és a rendelési rendről.

A szakemberek szerint az oltást legkésőbb decemberig ajánlott beadatni, de még később sem haszontalan, hiszen a betegség lefolyását akkor is enyhíti. Az influenza és a COVID–19 elleni védőoltás egy időben is felvehető, külön végtagba beadva.