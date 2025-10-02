1 órája
Fújod az orrod, kapar a torkod, és tényleg azt hiszed, csak megfáztál?
Ugyan még nem kopogtat, de már most érdemes eldönteni, hogy oltatunk vagy sem. Most mindent elmondunk, amit eddig nem tudott az influenzaoltásról, amit eddig nem tudtál! Csak október végén érkeznek a vakcinák, de már most érdemes érdeklődni a háziorvosoknál a lehetőségekről. Hiszen az oltás ingyenes, de nem egy varázspajzs.
Az influenza minden évben visszatérő légúti fertőzés, amely cseppfertőzéssel terjed, és különösen veszélyes lehet az idősebbekre, a krónikus betegekre, a kismamákra és a kisgyermekekre. A szakemberek szerint a megelőzés leghatékonyabb eszköze a védőoltás, amely minden szezonban az aktuális vírusvariánsokhoz igazítva kerül a háziorvosi praxisokba.
– Az oltóanyagok jellemzően október végén érkeznek meg a rendelőkbe, mondta lapunknak dr. Hajdú Xénia kaposvári háziorvos. Én mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy a Mindenszentek utáni időszakra tervezze az oltást. Ez azért is fontos, mert a beadás után körülbelül két hét kell ahhoz, hogy kialakuljon a védettség, és addig érdemes fokozottan vigyázni, nehogy elkapjon valaki egy másik fertőzést.”
Lassan kezdődik az influenza szezon
A védőoltás különösen ajánlott a 60 év felettieknek, a krónikus betegségben – például cukorbetegségben, szív- és érrendszeri vagy légúti problémákban – szenvedőknek, az egészségügyi dolgozóknak, a kisgyermekekkel foglalkozóknak, valamint a várandós kismamáknak. Az oltás nem akadályozza meg teljes mértékben a betegség kialakulását, de sokkal enyhébb lefolyást biztosít, rövidebb ideig tartanak a tünetek, és jelentősen csökken a szövődmények kockázata.
– Az influenza elleni oltás teljes védelmet nem ad, tehát a fertőzés lehetősége nem zárható ki, magyarázta a kaposvári háziorvos. Viszont ha valaki oltott, sokkal enyhébb tünetekkel és rövidebb ideig zajlik le a betegség, tette hozzá.
A vakcinák minden évben bőségesen rendelkezésre állnak, a beadás pedig a háziorvosi rendelőkben történik. Somogyban a kaposvári praxisok mellett Siófokon, Marcaliban, Barcson és Csurgón is megkezdik az oltásokat a következő hetekben. Az érdeklődőknek érdemes a saját háziorvosuknál tájékozódniuk a pontos időpontokról és a rendelési rendről.
A szakemberek szerint az oltást legkésőbb decemberig ajánlott beadatni, de még később sem haszontalan, hiszen a betegség lefolyását akkor is enyhíti. Az influenza és a COVID–19 elleni védőoltás egy időben is felvehető, külön végtagba beadva.
A háziorvosok arra bíztatnak, hogy éljünk a lehetőséggel, és kérjük a védőoltást, különösen azok, akik fokozott kockázatnak vannak kitéve.