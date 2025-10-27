1 órája
Ezekre a buktatókra érdemes odafigyelni ha építkezel, felújítasz
Az új építésű ingatlanok remek lehetőséget nyújtanak azok számára, akik modern, energiatakarékos és környezetbarát otthont keresnek. Ugyanakkor az ingatlan megvásárlása gyakran bonyolultabb, mint elsőre gondolnánk, hiszen az eladók vagy kivitelezők olykor előre megfogalmazott előszerződésekkel és nehezen alku tárgyává tehető feltételekkel állnak a vevők elé.
Természetes, hogy az ingatlanközvetítők gyakran azt mondják: sorban állnak a vevők az új építésű lakásokért. És könnyű is beleszeretni egy csodás kilátásba vagy praktikus elrendezésbe. Azonban egy új otthon megvásárlása leginkább pénzügyi döntés, ezt nem szabad elfelejteni. Érdemes alaposan átgondolni a kockázatokat, és mindenképpen javasolt egy előzetes hitelbírálaton is átesni, mielőtt belevágnánk az építés alatt álló ingatlanok vásárlásába. Ezek a lépések segítenek elkerülni a későbbi meglepetéseket és biztosabbá teszik a döntést.
Mit érdemes elkerülni az építés alatt álló ingatlan vásárlásakor?
Módosíthatatlan szerződési feltételek
Gyakran hallani, hogy az adásvételi szerződés szövege változtathatatlan, és ezt a vásárlás feltételének tekintik. Azonban ritka, hogy a gyakorlatban ténylegesen szigorúan ragaszkodnának ezekhez a feltételekhez. Sok esetben ez a kommunikáció inkább egy stratégiai eszköz, amely az alkufolyamat egyszerűsítését és gyorsítását szolgálja.
– A gyakorlatban jóval nagyobb lehetőségek és rugalmasság áll rendelkezésre, mint azt elsőre gondolnánk – emelte ki Szabó Judit Anna, kaposvári ügyvéd. Amennyiben a kivitelező értékesítési nehézségekkel szembesül, akár jelentős módosításokat is hajlandó lehet elfogadni. A legfontosabb, hogy ne féljünk kezdeményezni és kérni, hiszen kérni mindig megengedett.
A kivitelező háttérének felmérése
Amennyiben a kivitelező a szerződés aláírását követően, de az ingatlan átadása előtt csődbe megy, felszámolás alá kerül, vagy nyomtalanul eltűnik, a letett foglaló és a kifizetett előleg visszaszerzése jelentős nehézségekbe ütközhet.
Az ügyvéd szerint mindig érdemes alaposan ellenőrizni a kivitelező előtörténetét. Nézzünk utána a cégjegyzékben, hogy a vezető tisztségviselők részt vettek-e korábban felszámolt vállalkozás vezetésében. Vizsgáljuk meg a kivitelező cég korábbi éves beszámolóit is, hogy képet kapjunk pénzügyi helyzetükről és arról, mennyire függnek a vevőktől érkező bevételektől. Amennyiben nem értjük a beszámolók részleteit, érdemes szakértő, például könyvelő segítségét kérni. Összességében fontos megbizonyosodni arról, hogy a kivitelező anyagi helyzete stabil.
Mikorra várható az építkezés befejezése?
– Ritka, hogy a kivitelezők fix határidőt vállalnak az építkezések befejezésére, illetve az ún. albetétesítésre. Ennek oka, hogy túl sok változóval kell számolniuk, gondoljunk csak az építőipari árak folyamatosan változására. A kivitelezők amennyire csak lehet a vevőkre igyekeznek telepíteni ezeket a kockázatokat – hangsúlyozta a szakember.
Készüljünk fel arra, hogy meg kell küzdenünk a megfelelő biztosítékokért. A legfontosabb, hogy elérjük, hogy legyen egy akármilyen hosszú, de fix határidő, amikor a szerződéstől egy egyszerű nyilatkozattal biztosan el tudunk állni. Arra is gondolnunk kell, hogy elállás esetén évekig nem tudtuk használni a pénzünket, pl. egy másik lakás megvásárlására, tehát ha kamatmentesen, kötbért sem vállalva adja csak vissza a pénzt a kivitelező, az nálunk komoly veszteségként jelentkezik.
Négyzetméter különbség – elfogadható, ha kevesebb a tervezettnél?
Ha még a tervek alapján vásárolunk, előfordulhat, hogy a kész lakás végleges mérete eltér a szerződésben szereplőtől — lehet akár nagyobb vagy kisebb is.
– Állapodjunk meg abban, hogy a vételárat a valóban megépített területhez igazítják. A legtöbb új építésű ingatlannal kapcsolatos szerződés tartalmaz egy újrakalkulációs mechanizmust, de sokszor csak bizonyos százalékot meghaladó eltérés esetén – tette hozzá az ügyvéd.
Problémát jelenthet, ha a kivitelező egyoldalúan döntheti el, hogy az eltérések miatt mennyi a végleges összeg. Ezért fontos, hogy olyan feltételeket alakítsunk ki a szerződésben, amelyek számunkra is elfogadhatóvá teszik a későbbi módosításokat – akár azzal a lehetőséggel, hogy szükség esetén elállhatunk a szerződéstől.
- Az építés alatt álló ingatlanok vásárlása izgalmas lehetőség, de ezeken kívül is még számos buktatókkal járhat, ezért mindig körültekintően, alapos tájékozódással és a megfelelő szakértői támogatással érdemes belevágni, hogy elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket és biztos alapokra helyezzük a jövőbeni otthonunkat.