Ezekre a buktatókra érdemes odafigyelni ha építkezel, felújítasz

Természetes, hogy az ingatlanközvetítők gyakran azt mondják: sorban állnak a vevők az új építésű lakásokért. És könnyű is beleszeretni egy csodás kilátásba vagy praktikus elrendezésbe. Azonban egy új otthon megvásárlása leginkább pénzügyi döntés, ezt nem szabad elfelejteni. Érdemes alaposan átgondolni a kockázatokat, és mindenképpen javasolt egy előzetes hitelbírálaton is átesni, mielőtt belevágnánk az építés alatt álló ingatlanok vásárlásába. Ezek a lépések segítenek elkerülni a későbbi meglepetéseket és biztosabbá teszik a döntést.

Milyen buktatói lehetnek az új építésű ingatlanoknak?

Fotó: MW

Mit érdemes elkerülni az építés alatt álló ingatlan vásárlásakor?

Módosíthatatlan szerződési feltételek

Gyakran hallani, hogy az adásvételi szerződés szövege változtathatatlan, és ezt a vásárlás feltételének tekintik. Azonban ritka, hogy a gyakorlatban ténylegesen szigorúan ragaszkodnának ezekhez a feltételekhez. Sok esetben ez a kommunikáció inkább egy stratégiai eszköz, amely az alkufolyamat egyszerűsítését és gyorsítását szolgálja.

– A gyakorlatban jóval nagyobb lehetőségek és rugalmasság áll rendelkezésre, mint azt elsőre gondolnánk – emelte ki Szabó Judit Anna, kaposvári ügyvéd. Amennyiben a kivitelező értékesítési nehézségekkel szembesül, akár jelentős módosításokat is hajlandó lehet elfogadni. A legfontosabb, hogy ne féljünk kezdeményezni és kérni, hiszen kérni mindig megengedett.

A kivitelező háttérének felmérése

Amennyiben a kivitelező a szerződés aláírását követően, de az ingatlan átadása előtt csődbe megy, felszámolás alá kerül, vagy nyomtalanul eltűnik, a letett foglaló és a kifizetett előleg visszaszerzése jelentős nehézségekbe ütközhet.

Az ügyvéd szerint mindig érdemes alaposan ellenőrizni a kivitelező előtörténetét. Nézzünk utána a cégjegyzékben, hogy a vezető tisztségviselők részt vettek-e korábban felszámolt vállalkozás vezetésében. Vizsgáljuk meg a kivitelező cég korábbi éves beszámolóit is, hogy képet kapjunk pénzügyi helyzetükről és arról, mennyire függnek a vevőktől érkező bevételektől. Amennyiben nem értjük a beszámolók részleteit, érdemes szakértő, például könyvelő segítségét kérni. Összességében fontos megbizonyosodni arról, hogy a kivitelező anyagi helyzete stabil.