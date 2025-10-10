Megtaláltuk a legdrágább ingatlan Somogyban! Nem hiszed el, mennyibe kerül...

A néhány nappal ezelőtti, nagy érdeklődésre számot tartó luxuslakóparkos cikkünk után úgy döntöttünk, ezúttal körülnézünk az Ingatlanbazár kínálatában, hogy megtaláljuk a jelenleg legmagasabb áron hirdetett ingatlanokat. Somogy luxusingatlan-piacán továbbra is a Balaton-part a legmeghatározóbb: itt találhatók a legmagasabb áron kínált házak. A panorámás nyaralók, modern villák és tóparti rezidenciák ára gyakran eléri, sőt meg is haladja a több százmillió forintot. A víz közelsége, a frekventált elhelyezkedés és a turisztikai érték mind emeli az árakat, így nem meglepő, hogy a vármegye legdrágább ingatlanjai jellemzően itt sorakoznak.

A Siófok-Töreki Lovasmajor 3,5 millió euróért a legdrágább somogyi ingatlan Forrás: Ingatlanbazár

Somogy legdrágább háza: egy exkluzív ingatlan Siófokon

Az Ingatlanbazár kínálatát böngészve rábukkantunk, hogy Somogy legdrágább ingatlana jelenleg egy exkluzív lovasbirtok Siófok–Töreki városrészében, 1,37 milliárd forintos (3,5 millió eurós) irányáron. Ezen ingatlan már idén márciusban is jelen volt a piacon. Az összesen 2200 négyzetméteres kastélyszerű épülethez egy több mint 7 hektáros erdőkkel és dombokkal körülölelt birtok tartozik, pár kilométerre Siófok központjától. Különleges elhelyezkedésével és méreteivel kitűnik a somogyi kínálatból. A birtok központjában álló háromszintes, körpanorámás épület több generációs otthonként, exkluzív szállásként vagy terápiás központként is hasznosítható. A major teljesen önellátó: saját napelemmel, kúttal, víztisztítóval és szennyvízkezelővel működik. A területen 16 boxos lovarda, gazdasági épületek, apartmanok és egy természetes forrásból táplált halastó is található, így ideális választás lehet azoknak, akik nyugalomra, természetközeli életre és fenntartható működésre vágynak a Balaton közelében.

Az ár egyértelműen a prémium kategóriába sorolja az ingatlant, amely jelenleg Somogy legmagasabb áron kínált magánbirtoka.

Kaposvár: más árkategória, más lehetőségek

A vármegyeszékhelyen egészen más árakkal találkozunk mint a Balatonon, de itt is akadnak különleges ajánlatok. Ezek sok esetben jóval kedvezőbb áron kínálnak kényelmes és elegáns életteret – különösen azok számára, akik a Balaton helyett inkább városi környezetben, de nyugodtabb közegben keresnek otthont.