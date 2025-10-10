1 órája
Megtaláltuk a legdrágább ingatlan Somogyban! Nem hiszed el, mennyibe kerül...
Somogy csúcstartója jelenleg a Siófok–Töreki városrészben található lovasmajor, amelyet 1,37 milliárd forintos irányáron kínálnak. Kaposváron a toplista élén egy belvárosi, mediterrán stílusú, teljes körűen felújított ingatlan áll, 262 millió forintos irányárral.
A néhány nappal ezelőtti, nagy érdeklődésre számot tartó luxuslakóparkos cikkünk után úgy döntöttünk, ezúttal körülnézünk az Ingatlanbazár kínálatában, hogy megtaláljuk a jelenleg legmagasabb áron hirdetett ingatlanokat. Somogy luxusingatlan-piacán továbbra is a Balaton-part a legmeghatározóbb: itt találhatók a legmagasabb áron kínált házak. A panorámás nyaralók, modern villák és tóparti rezidenciák ára gyakran eléri, sőt meg is haladja a több százmillió forintot. A víz közelsége, a frekventált elhelyezkedés és a turisztikai érték mind emeli az árakat, így nem meglepő, hogy a vármegye legdrágább ingatlanjai jellemzően itt sorakoznak.
Somogy legdrágább háza: egy exkluzív ingatlan Siófokon
Az Ingatlanbazár kínálatát böngészve rábukkantunk, hogy Somogy legdrágább ingatlana jelenleg egy exkluzív lovasbirtok Siófok–Töreki városrészében, 1,37 milliárd forintos (3,5 millió eurós) irányáron. Ezen ingatlan már idén márciusban is jelen volt a piacon. Az összesen 2200 négyzetméteres kastélyszerű épülethez egy több mint 7 hektáros erdőkkel és dombokkal körülölelt birtok tartozik, pár kilométerre Siófok központjától. Különleges elhelyezkedésével és méreteivel kitűnik a somogyi kínálatból. A birtok központjában álló háromszintes, körpanorámás épület több generációs otthonként, exkluzív szállásként vagy terápiás központként is hasznosítható. A major teljesen önellátó: saját napelemmel, kúttal, víztisztítóval és szennyvízkezelővel működik. A területen 16 boxos lovarda, gazdasági épületek, apartmanok és egy természetes forrásból táplált halastó is található, így ideális választás lehet azoknak, akik nyugalomra, természetközeli életre és fenntartható működésre vágynak a Balaton közelében.
Az ár egyértelműen a prémium kategóriába sorolja az ingatlant, amely jelenleg Somogy legmagasabb áron kínált magánbirtoka.
Kaposvár: más árkategória, más lehetőségek
A vármegyeszékhelyen egészen más árakkal találkozunk mint a Balatonon, de itt is akadnak különleges ajánlatok. Ezek sok esetben jóval kedvezőbb áron kínálnak kényelmes és elegáns életteret – különösen azok számára, akik a Balaton helyett inkább városi környezetben, de nyugodtabb közegben keresnek otthont.
Az Ingatlanbazár kínálata szerint Kaposvár jelenleg legdrágább eladó ingatlana egy mediterrán hangulatú, teljes körűen felújított modern polgári villa a belváros egyik csendes, kedvelt részén. A 302 négyzetméteres, 1936-ban épült, majd 2023-ban teljes szerkezeti és esztétikai megújuláson átesett villa 262 millió forintos áron került piacra.
Boldizsár Balázs, a Boldingatlan Kft. ügyvezetője elmondta, náluk is vannak elérhető drágább, luxuskategóriás ingatlanok, melyeket nemcsak kaposváriak keresnek, hanem az ország egész területéről érkeznek vevők – sőt náluk külföldiek is érdeklődnek – így nem ritka, hogy külföldi vásárló keres magasabb árkategóriájú ingatlant Somogyban.
Leginkább a Balaton térsége számít kiemelt célpontnak, de a vármegyén belül máshol is akadnak különleges, nagy értékű ingatlanok – például impozáns vidéki családi rezidenciák –, amelyek sok százmillió forintos áron cserélhetnek gazdát.
Megjegyezte: ha Budapesttel vetjük össze, ott egészen más árakról beszélhetünk, mint Kaposváron.
- Bár Kaposvár mindössze félórányi autóútra található a Balatontól, az árak között hatalmas a különbség: a vármegyeszékhely legdrágább ingatlanának értékéért a tóparton már csak középkategóriába tartozó házakat kínálnak. A Balaton környékén jelenleg 20 somogyi ingatlan szerepel 500 millió forint feletti áron, ezek közül 14 Siófokon található, ami jól jelzi, hogy a tópart továbbra is a vármegye luxusingatlan-piacának központja.