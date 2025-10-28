október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Döntéseink súlya

2 órája

Irgalmatlan mennyiségű hal a horgászoknak - döntés született a fogási tilalomról

Kedden folytatódott a desedai haltelepítés, összesen 3928 kilógramm három nyaras – fele-fele arányban tükrös, illetve pikkelyes pontyot – helyeztek ki a tóba.

Harsányi Miklós

Bárdudvarnok-Zsippóról érkezett a halszállítmány, s az egyik horgásztársasuk figyelemmel kísérte a haltelepítési  folyamatot.

Kedden folytatódott a desedai haltelepítés
Kedden folytatódott a desedai haltelepítés

Kovács Gábor, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület titkára kedden azt mondta: a telepítés miatt nincs horgászati és halfogási tilalom. Csütörtökön folytatódik a haltelepítési 2000 kiló kétnyaras pontyot telepítenek.

– A múlt héten 6072 kiló  három nyaras pony került a tóba – tette hozzá a titkár.  

 

 

 

 

