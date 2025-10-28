Döntéseink súlya
2 órája
Irgalmatlan mennyiségű hal a horgászoknak - döntés született a fogási tilalomról
Kedden folytatódott a desedai haltelepítés, összesen 3928 kilógramm három nyaras – fele-fele arányban tükrös, illetve pikkelyes pontyot – helyeztek ki a tóba.
Bárdudvarnok-Zsippóról érkezett a halszállítmány, s az egyik horgásztársasuk figyelemmel kísérte a haltelepítési folyamatot.
Kovács Gábor, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület titkára kedden azt mondta: a telepítés miatt nincs horgászati és halfogási tilalom. Csütörtökön folytatódik a haltelepítési 2000 kiló kétnyaras pontyot telepítenek.
– A múlt héten 6072 kiló három nyaras pony került a tóba – tette hozzá a titkár.
