Itt a pontos dátum, amikor 11 napon át lógathatod a lábad

A szünet 2025. október 23-án, csütörtökön kezdődik – ez egyben nemzeti ünnep is –, és egészen november 2-ig, vasárnapig tart.

Az utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a visszatérés pedig november 3-án, hétfőn esedékes. Ez összesen 11 pihenőnapot jelent a diákok számára, így minden eddiginél hosszabb őszi szünetre lehet számítani. Az őszi szünet tehát nemcsak pihenést, hanem hosszabb kikapcsolódást is kínál idén ősszel. A változás érinti a családok programtervezését is, érdemes előre felkészülni.

A tanév többi szünete is ismert már: a téli szünet december 20-tól, január 4-ig, a tavaszi április 2-től 12-ig tart, míg a nyári szünet 2026. június 20-tól kezdődik.