október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őszi szünet

34 perce

Itt a pontos dátum, amikor 11 napon át lógathatod a lábad

Címkék#dátum#tanév#ünnepnap

A tanév még csak nemrég indult, de máris közeledik az első komolyabb pihenőidőszak a diákok és pedagógusok számára. Az idei őszi szünet különösen hosszú lesz, mivel két ünnepnap is beleesik ebbe az időszakba.

Bodor Nikolett
Itt a pontos dátum, amikor 11 napon át lógathatod a lábad

Fotó: Vendel Lajos

A szünet 2025. október 23-án, csütörtökön kezdődik – ez egyben nemzeti ünnep is –, és egészen november 2-ig, vasárnapig tart. 

Az utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a visszatérés pedig november 3-án, hétfőn esedékes. Ez összesen 11 pihenőnapot jelent a diákok számára, így minden eddiginél hosszabb őszi szünetre lehet számítani. Az őszi szünet tehát nemcsak pihenést, hanem hosszabb kikapcsolódást is kínál idén ősszel. A változás érinti a családok programtervezését is, érdemes előre felkészülni. 

A tanév többi szünete is ismert már: a téli szünet december 20-tól, január 4-ig, a tavaszi április 2-től 12-ig tart, míg a nyári szünet 2026. június 20-tól kezdődik. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu