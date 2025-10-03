Itt az új razzia időpontja: egy hetes szigor jön az utakon!

A ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési terve alapján, a Rendőrség Magyarország egész területén 2025. október 6. és 12. között „Figyelj az útra!” elnevezéssel fokozott közúti ellenőrzést végez, írta pénteken a kreszvaltozas.hu.

Az európai szintű ellenőrzés során elsősorban a menet közbeni rádiótelefon használatot ellenőrzik a rendőrök. A telefonálás mellett nagy hangsúlyt kap a személy- és vagyonbiztonságot a figyelem elvonásával veszélyeztető egyéb cselekmények, mint például a jármű vezetőjének menet közbeni bármilyen elektronikai eszköz működtetésének, ilyen eszközön képi-, vagy szöveges adatok megtekintésének a felderítése is.

Hihetetlen, csaknem 300 sofőr bukott le egymás után Somogyban – brutális összeget kell fizetniük.

