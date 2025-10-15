Vannak régi játékaid? Ha ilyened van, akár 2 millió forintot is érhet

A 90-es évek apró tárgyai, amelyeket akkor még csak unaloműzőnek vagy gyerekjátéknak tartottunk, ma már gyűjtői kincsek. Mára hat olyan ikonikus játék van – Furby, Barbie, Pokémon-kártyák, Mario figura, Polly Pocket és Tamagotchi –, amely vagyont ér a gyűjtők körében, ha jó állapotban maradtak.

Tamagotchi játékért nagy volt az őrület. Fotó: REUTERS

– Nekem is volt az akkor nagy népszerűségnek örvendő Tamagochiból egy példányom. Még most is megvan valahol. Egyszer a gyerekeimnek megmutattam, amikor a Pou nevű applikációt letöltötték, ami szerintem ennek az új digitális változata – mondta a kaposvári Tóth Katalin.

Különleges darabok egy vidéki városi garzon áráért

A Pokémon-kártyákat talán már sokan elfeledték, pedig ez volt az a korszak, amikor kártyákat gyűjtöttek, cseréltek, titkos „héttagú pakkokat” bontottak. Ám vannak még olyan darabok is, amelyek rekordárért kelnek el, például egy 1999-es 1st Edition Holo Charizard kártya is elkelt már több tízmillió forint értékben. A sorozatból még most is elérhetőek példányok a népszerű internetes kereskedelmi portálon.

Egy aktív hirdetés, a kártyáért több mint 16 millió forintot kér a tulajdonosa. Forrás: Ebay

Lapul egy Furby vagy egy Barbie játék a szekrényedben?

Amikor a Furby először feltűnt a polcokon, senki sem gondolta, hogy egyszer komoly ára lesz majd. Azok a darabok, amelyeket bontatlanul őriztek meg, akár 90 ezer forintot is megérhetnek, míg egy ritka limitált játék valós értéke elérheti a milliós tartományt is. Barbie sosem veszített népszerűségéből, de az igazi érték a régi, bontatlan, ritka változatokban rejlik – néhány tíz- vagy akár több százezres összeg is elkérhető értük.

A Mario figurák kevésbé keresettek, de ha eredeti, jól megőrzött darabot találsz, az is igazi gyöngyszem lehet. Egyes példányok árverésen hihetetlen összegeket érhetnek el. Ugyanez igaz a kézbe simuló Polly Pocket babaházakra. Bár aprócskák, de a gyűjtők szemében felbecsülhetetlen értékűek lehetnek, ha szép állapotban maradtak. Végül ott van a digitális kedvenc, a Tamagotchi – az első, legősibb modellekért ma is milliókat adnak a rajongók.

– A játék lényege az volt, hogy felelősségre tanította a tulajdonosát. Nem volt a közvetlen környezetemben olyan, akinek ne lett volna ilyen játéka. Ha éhes volt, vagy játszani akart vagy tisztába kellett tenni, akkor szólt. Akiknek esetleg nem volt háziállata, annak nagyon jó kis "digitális" társ lett, akiről gondoskodni kellet. Volt benne ijesztő élmény is, mert az első kiadásokat nem is lehetett újra éleszteni, hanem ha egyszer elpusztult, akkor vége volt. Úgy emlékszem, sok helyen a világban voltak úgynevezett Tamagotchi temetők, ahová a szemüket lehunyó digitális társakat helyezték nyugalomra – mondta Tóth Katalin.