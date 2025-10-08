Játékra biztat a mesterséges intelligencia, de vigyázz, mert a nyereményt hiába várod majd

– Jelen esetben a Szerencse Klub néven hirdető cég azt a hamis látszatot kelti, hogy a Szerencsejáték Zrt-hez kötődik – közölte a zrt. Az utóbbi időben már nemcsak a nemzeti lottótársaság nevét és logóját, hanem munkatársai arcképét is felhasználják, ezzel azt a hamis benyomást keltve, mintha a videó a Szerencsejáték Zrt. nyilatkozata, szolgáltatása volna.

A mesterséges intelligenciával készített videó olyan, mintha az egyik magyar tévétársaság tudósítása lenne a lottótársaság állítólagos bejelentéséről, melyben arra biztatják az embereket, hogy töltsenek le egy alkalmazást és játszanak.

A csalók egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják becsapni az embereket, legyen szó telefonos hívásokról, SMS-ekről, hamis e-mailekről vagy közösségi média üzenetekről – írta a Sonline.hu.